„Ne iei de proști!”. Gigi Becali, reacție virulentă după oferta primită de Dinamo: „Mi-am schimbat părerea despre Andrei Nicolescu. Mă păcălise”

Gigi Becali a reacționat dur după ce a auzit de oferta primită de Dinamo pe numele lui Cătălin Cîrjan. Ce spune patronul FCSB despre Andrei Nicolescu.
Iulian Stoica
15.01.2026 | 22:45
Ne iei de prosti Gigi Becali reactie virulenta dupa oferta primita de Dinamo Miam schimbat parerea despre Andrei Nicolescu Ma pacalise
Gigi Becali, prima reacție după ce Dinamo a primit o ofertă de 4 milioane de euro pentru Cîrjan. Sursă foto: Colaj Fanatik
FANATIK a anunțat în exclusivitate faptul că Dinamo a primit o ofertă de 4 milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan. Cum suma este una mult peste nivelul SuperLigii, anumite persoane din fotbal au dubii în privința veridicității, iar printre ele se numără și Gigi Becali.

Gigi Becali, reacție virulentă despre oferta primită de Cătălin Cîrjan

Dinamo a refuzat o ofertă de 4 milioane de euro de la Metalist Harkov pentru transferul lui Cătălin Cîrjan. Deși Andrei Nicolescu a confirmat această negociere, Gigi Becali nu crede că această propunere este una reală. Ba mai mult, patronul FCSB îl acuză pe Nicolescu de minciuni.

„(n.r. – Ce spuneți despre oferta lui Cîrjan?) O să vă spun eu acum ceva. De Louis Munteanu nu am vrut să comentez. Acum suntem și noi, ne pricepem la fotbal.

Dacă spunea niște cifre adevărate, sau să le umfle puțin, nu mă băgam. Dar să spui minciuni, lasă-ne în pace, ne iei de idioți? Dacă spui 4 milioane pe Cîrjan, înseamnă că ne iei pe noi de proști. Voi credeți că a primit ofertă de 4 milioane de euro?”, a declarat Gigi Becali, potrivit Prima Sport.

Ce spune Gigi Becali despre Andrei Nicolescu

În continuare, Gigi Becali a mărturisit că Andrei Nicolescu i-a lăsat o impresie foarte bună, însă părerea aceasta se va schimba. Patronul FCSB consideră că a fost păcălit de președintele lui Dinamo, asta în contextul în care Nicolescu a „mințit” vizavi de oferta lui Cîrjan.

„Mă mir că a zis Andrei Nicolescu asta, mie îmi place de el, e un băiat extraordinar, de calitate, așa mi s-a părut mie când am vorbit cu el. Dacă acum a spus asta, gata, mi-am schimbat părerea. O să fiu atent când vorbesc cu el, mă păcălise!

Dacă spui 4 milioane pe Cîrjan, înseamnă că trebuie să fiu atent când vorbesc cu tine. Lasă-ne în pace, unde suntem? Chiar nu știm nimic de fotbal?”, a mai spus Gigi Becali.

FANATIK a anunțat că fotbalistul lui Dinamo ar fi încasat nu mai puțin de 60.000 de euro lunar dacă accepta oferta celor de Metalist Harkov. Interesul pentru Cîrjan a fost real, asta deși patronul FCSB nu este de aceeași părere.

  • 2,5 milioane de euro este cota lui Cătălin Cîrjan
  • 23 de meciuri, 4 goluri și 5 pase decisive a adunat mijlocașul în acest sezon
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
