„Ne iei de proști!”. Gigi Becali, reacție virulentă după oferta primită de Dinamo: „Mi-am schimbat părerea despre Andrei Nicolescu. Mă păcălise”

FANATIK a anunțat în exclusivitate faptul că Dinamo a primit o ofertă de 4 milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan. Cum suma este una mult peste nivelul SuperLigii, anumite persoane din fotbal au dubii în privința veridicității, iar printre ele se numără și Gigi Becali.

Gigi Becali, reacție virulentă despre oferta primită de Cătălin Cîrjan

pentru transferul lui Cătălin Cîrjan. Deși Andrei Nicolescu a confirmat această negociere, Gigi Becali nu crede că această propunere este una reală. Ba mai mult, patronul FCSB îl acuză pe Nicolescu de minciuni.

„(n.r. – Ce spuneți despre oferta lui Cîrjan?) O să vă spun eu acum ceva. De Louis Munteanu nu am vrut să comentez. Acum suntem și noi, ne pricepem la fotbal.

Dacă spunea niște cifre adevărate, sau să le umfle puțin, nu mă băgam. Dar să spui minciuni, lasă-ne în pace, ne iei de idioți? Dacă spui 4 milioane pe Cîrjan, înseamnă că ne iei pe noi de proști. Voi credeți că a primit ofertă de 4 milioane de euro?”, a declarat Gigi Becali, potrivit .

Ce spune Gigi Becali despre Andrei Nicolescu

În continuare, Gigi Becali a mărturisit că Andrei Nicolescu i-a lăsat o impresie foarte bună, însă părerea aceasta se va schimba. Patronul FCSB consideră că a fost păcălit de președintele lui Dinamo, asta în contextul în care Nicolescu a „mințit” vizavi de oferta lui Cîrjan.

„Mă mir că a zis Andrei Nicolescu asta, mie îmi place de el, e un băiat extraordinar, de calitate, așa mi s-a părut mie când am vorbit cu el. Dacă acum a spus asta, gata, mi-am schimbat părerea. O să fiu atent când vorbesc cu el, mă păcălise!

Dacă spui 4 milioane pe Cîrjan, înseamnă că trebuie să fiu atent când vorbesc cu tine. Lasă-ne în pace, unde suntem? Chiar nu știm nimic de fotbal?”, a mai spus Gigi Becali.

dacă accepta oferta celor de Metalist Harkov. Interesul pentru Cîrjan a fost real, asta deși patronul FCSB nu este de aceeași părere.