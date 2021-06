Ne îmbogățim cu cel mai bun jucător de la Euro 2020! ”Cocoșii” cântă cel mai tare

Deși a marcat cinci goluri în faza grupelor și a dărâmat mai multe recorduri la acest turneu final, superstarul Cristiano Ronaldo are șanse minime la acest trofeu, după ce în optimi.

ADVERTISEMENT

Nici Olanda nu mai poate propune fotbaliști pentru acest titlu după , deși Memphis Depay și Georginio Wijnaldum puteau candida cu șanse dacă batavii ajungeau în fazele înalte.

Mbappe, cele mai mari șanse să fie cel mai bun jucător de la Euro 2020

În aceste condiții, francezii domină ierarhia din care se va alege cel mai bun jucător de la Euro 2020, naționala lui Didier Deschamps fiind considerată principala favorită la câștigarea trofeului.

ADVERTISEMENT

Reprezentativa ”cocoșului galic” are nu mai puțin de cinci jucători între primele zece propuneri în topul fotbaliștilor de la turneul final, în timp ce belgienii vin și ei cu cei mai buni doi jucători: Romelu Lukaku și Kevin de Bruyne.

Principalul favorit la a fi desemnat jucătorul Euro 2020 le are . pe care Unibet la cotat cu 9,00. Jucătorul lui PSG nu a avut prestații convingătoare în faza grupelor, nu a marcat deocamdată niciun gol, dar este așteptat să explodeze în fazele eliminatorii.

ADVERTISEMENT

Accidentările îl pot scoate pe De Bruyne din cărți

Imediat în spatele lui Mbappe se află ”muncitorul” Franței, N’Golo Kante. Mijlocașul defensiv a avut un salt calitativ extraordinar în ultimul an și nu este exclus să ia fața vedetelor care se ocupă în general de partea ofensivă.

Kante este cotat de Unibet la 10,00, la egalitate cu atacantul belgian Romelu Lukaku. Uriașul din atacul ”dracilor roșii” a punctat deja de trei ori și se luptă și pentru titlul de golgheter, mai ales că Ronaldo, care a punctat de cinci ori a plecat din competiție.

ADVERTISEMENT

Imediat în spatele celor doi se află celălalt star din lotul lui Roberto Martinez, Kevin de Bruyne, care are o cotă de 14,00 la Unibet pentru a fi cel mai bun jucător de la Euro 2020. Problema cu mijlocașul de la Manchester City este că a ieșit accidentat în optimea cu Portugalia și ar putea să lipsească pe mai departe.

Nemții, italienii și englezii, departe de adevăr

A cincea variantă pe jucătorul turneul final este mijlocașul francez Paul Pogba, care are la Unibet o cotă de 15,00, iar apoi este o alegere puțin surprinzătoare: fundașul Simon Kjaer. Căpitanul Danemarcei, care are la Unibet o cotă de 18,00, are de partea sa atuul că a știut să-și adune jucătorii după și ar putea reprezenta o varinată viabilă pentru că nordicii beneficiază de un culoar favorabil.

ADVERTISEMENT

Unibet a oferit o cotă de 26,00 pentru un grup de trei fotbaliști excepționali. Este vorba de francezii Karim Benzema și Antoine Griezmann, acesta din urmă golgheterul și cel mai bun jucător de la Euro 2016, și cehul Patrik Shick, al doilea marcator de la acest turneu final, cu patru reușite.

Surprinde faptul că reprezentative extrem de puternice precum Germania, Italia sau Anglia nu au reprezentanți la vârf pentru acest trofeu, primii care apar în alegerile Unibet fiind Kai Havertz pentru nemți și Ciro Immobile pentru italieni (ambii cotă 31,00) și Jack Grealish și Raheem Sterling pentru englezii, amândoi cu o cotă de 41,00.