„Ne mai dorim doi jucători!” Mario Felgueiras, totul despre transferurile Universităţii Craiova. Ce se întâmplă cu Iamandache: deşi a semnat, Afumaţi se opune transferului! Exclusiv

Mario Felgueiras a oferit FANATIK un interviu în cantonamentul Universității Craiova din Antalya. Directorul sportiv al oltenilor a dezvăluit strategia de transferuri a clubului în ianuarie 2026
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
06.01.2026 | 07:00
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Mario Felgueiras, toate detaliile despre transferurile de la Universitatea Craiova. Sursă foto: Colaj Fanatik
Universitatea Craiova se pregătește intens în cantonamentul din Antalya. FANATIK a stat de vorbă cu directorul sportiv Mario Felgueiras și a aflat ultimele noutăți legate de transferurile oltenilor. De asemenea, directorul sportiv al alb-albaștrilor a anunţat că Nsimba s-a decis să rămână la Universitatea, după ce a refuzat o ofertă uriaşă din China.

Cum a trecut Universitatea Craiova după coşmarul de la Atena

Mario, cum merge pregătirea pentru bătălia la titlu?

– E mult până departe… Dar pentru asta suntem aici. Ne pregătim, avem condiţii excelente, dar se anunţă un final de sezon regulat şi, mai ales, de play-off extrem de dificil. La care se adaugă şi Cupa României, cu primul meci, decisiv, cu FCSB. Iar pentru Universitatea Craiova, Cupa României a fost mereu un obiectiv.

Amărăciunea după coşmarul de la Atena a trecut?

– Nu, şi nici n-o să treacă prea curând. E ca un vis urât la care numai când ne gândim, ne ia cu dureri de cap. Dar trebuie să fim maturi şi să învăţăm din momentul Atena. Plânsul de milă nu ne ajută cu nimic. Din contra, trebuie să ne facă mai uniţi şi mai puternici!

Mario Felgueiras dezvăluie problemele apărute la transferul lui Alexandru Iamandache la Universitatea Craiova

Care este situația transferurilor la Universitatea Craiova? Vă întăriţi?

– Am semnat un contract cu Alexandru Iamandache, de la Afumați, începând cu 1 iulie 2026, aşa cum am anunţat oficial. Dar vrem să îl transferăm încă de acum. Le-am făcut o ofertă celor de la Afumați cu un pachet deloc mic pentru un club de Liga 2, iar oferta include bonusuri de performanță.

Şi Afumaţi de ce nu-i dă drumul? Preferă să-l piardă liber în vară decât să ia bani acum pe el?!

– Ce să spun… Aşteptăm răspunsul lor la oferta noastră. Băiatul vrea să vină de pe acum și așteaptă acordul celor de la Afumați. E un jucător care ne place și am insistat mult pentru el.

Şi alţi jucători aveţi în vizor?

– Sigur că suntem în căutări să îmbunătăţim lotul şi mai mult. Ne mai dorim maximum doi jucători. Unul de profil defensiv și unul de profil ofensiv. Avem un lot echilibrat care ne-a dus pe locul 1 în SuperLigă şi dacă e să mai transferăm o vom face cu foarte mare atenţie.

Nsimba rămâne la Universitatea Craiova

De plecări se pune problema?

– Dacă va mai pleca cineva sau nu, rămâne de văzut. Deocamdată nu există discuții avansate cu nimeni pentru a se transfera de la Universitatea Craiova, dar dacă există o ofertă interesantă, care merită cu adevărat a fi luată în considerare, clubul va sta la discuții. Dar, repet, ne dorim să păstrăm nucleul pe care-l avem şi nu vom accepta vreo ofertă decât dacă este de nerefuzat!

Care este situația lui Nsimba? FANATIK a anunţat în exclusivitate interesul din Asia pentru el

– Nsimba nu are gânduri de plecare! Pot să vă spun concret că a refuzat o ofertă foarte mare pentru el din China. Inclusiv pentru Universitatea Craiova suma de transfer era foarte bună. Băiatul vrea să ia titlul la Craiova și abia apoi se va gândi la plecare. Am avut o discuție cu el și a spus ferm că nu vrea să plece de la Ştiinţa! Şi chiar vreau să lumăresc un lucru legat de Nsimba…

Ce anume!?

– Au apărut nişte zvonuri cum că nu ar fi vrut să intre pe teren la meciul cu AEK Atena. Sunt total neadevărate. Nu a existat vreun refuz din partea jucătorului, nu s-a pus problema nicio secundă problema să nu vrea să intre pe teren.

  • 800.000 de euro este cota actuală a lui Steven Nsimba, atacantul de 29 de ani care a marcat 9 goluri pentru Craiova în 27 de meciuri
  • 26 de ani este vârsta lui Alexandru Iamandache, jucătorul semnat de olteni de la Afumați
