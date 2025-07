”Ne rugam să ne dea apă”. Un barman angajat la Beach, Please!, acuzații grave la adresa organizatorilor. Încă un scandal în cârca lui Selly

Un barman pe nume Dili, angajat la Beach, Please!, a lansat câteva acuzații grave la adresa organizatorilor festivalului care preț de câteva zile a fost pe buzele tuturor. Ce mesaj a vrut neapărat să ajungă la Selly, principalul promotor al spectacolelor care s-au ținut la Costinești?

Un barman angajat la Beach, Please! vine cu acuzații grave. Încă un scandal pus în cârca lui Selly

Dili, un tânăr aspirant la o carieră muzicală, care își câștigă existența ca barman în sezonul estival, a descris experiența de care a avut el parte în acest an la festivalul Beach, please de la Costinești.

Tânărul a ieșit public, pe contul personal de TikTok, unde a spus că nu a stat până la sfârșitul festivalului, după ce a observat că organizatorii nu s-au ținut de cuvânt în ceea ce-l privește, declarând că în aceeași situație ca el au fost și alții.

Tânărul barman care a fost pe plaja din Costinești a dezvăluit că li s-a promis mâncare, două sandwich-uri pe zi, însă mulți nu au primit nimic, cum este cazul lui. Apoi, băiatul a mai zis că au fost momente în care nici apă nu li se dădea. Dili i-a dat tag lui Selly pentru a semnala nemulțumirile pe care le-a avut, precizând, în același timp, că nu îl învinovățește direct pe influencer de toate neregulile, deoarece e convins că de multe dintre ele nici nu știa.

„Am făcut foamea”

„Bună, sunt Dili, unii mă știți pentru că mă urmăriți, alții mă vedeți pentru prima dată. Am fost la Beach, please ca barman. În momentul de față, uitați, crew-ul, da? (n. red.: arată brățara prin care dovedește că a lucrat la Costinești) Împreună cu mulți alții, am muncit la bar, pe casierie, la țigări, în rezerve, în fine. Ideea este în felul următor. Am vorbit pe grup mai devreme, pe grupul de Beach, please unde suntem cei angajați și am expus problemele care se întâmplă. Nu ni s-a dat mâncare, ni s-a promis două sandwich-uri pe zi, ca idee, două sandwich-uri în 24 de ore. Unii au primit un sandwich, alții n-au primit niciunul. Eu n-am primit, a trebuit să îmi iau mâncare din banii mei.

Plata, 300 de lei la zi. M-a costat drumul, cazarea… A trebuit să îmi asigur cort, doar loc în camping. Am făcut foamea, ne rugam de apă. Am dovezi și o să le postez chiar aici, pentru că nu mă feresc de voi. Le-am spus să nu șteargă mesajele, le-au șters din grup și lumea este revoltată. Vreau să vadă acest clip Selly și organizatorii, pentru că cei de la bar și-au bătut joc de noi și nu mi se pare normal așa ceva.

„Când am văzut că nu e ok, am venit acasă”

De aceea fac acest clip și o să fac o serie întreagă. Eu știu că Selly nu este un om de c…, e un om care a vrut să fie ok, dar n-a fost informat de lucrurile astea. Uite, sunt ars tot. M-am întors pe banii mei la București. Am cheltuit o grămadă de bani. Am cheltuit 600 de lei într-o zi jumate și eu primeam 300 de lei, ca idee. O bătaie de joc. Puteau măcar să ne asigure mâncare, să putem supraviețui.

Eu, de bine de rău, când am văzut că nu e ok, am venit acasă, pentru că mereu mă descurc. M-am obișnuit cu greul de foarte mulți ani, ca să zic așa. Mulți nu pot, poate au luat cea mai mare țeapă din viața lor, obligați să rămână până la final, să îndure, pentru că n-au de ales, știi?”, a declarat barmanul de la Beach, Please!, în mai multe clipuri postate pe TikTok. Mesajul lui Dili nu a primit încă un răspuns oficial din partea lui

https://www.tiktok.com/@suntdilifa/video/7525808597436091670

Scandaluri pe bandă rulantă la Beach, please!

Festivalul Beach, please din acest an a fost unul marcat de scandaluri. O trupă a fost amendată pentru limbajul obscen de pe scenă, iar Albert NBN, un cunoscut trapper cu mare priză la adolescenți, a fost aspru criticat pentru că a înjurat România, spunând că micționează pe țara lui.

Dar asta nu a fost tot! Pe lângă amenda aplicată trupei Șatra B.E.N.Z. și criticile adresate lui Albert NBN, un puști de 15 ani, încurajat de artistul Destroy Lonely, s-a aruncat de pe scenă, rănindu-se grav, în prezent primind îngrijiri medicale la spital.

Jandarmeria, precizări despre amenzile date la festival, pentru FANATIK

„Pe timpul desfășurării festivalului Beach, Please, în urma autosesizării forțelor de ordine, au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale pentru folosirea, în cadrul versurilor interpretate pe scenă, a unui limbaj vulgar și expresii jignitoare.

Cele 5 persoane au fost sancționate cu amendă în valoare de 1.000 de lei fiecare, conform art. 2, alin. (1) din Legea nr. 61/1991, republicată, privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Menționăm faptul că, de fiecare dată, acolo unde se constată sau sunt primite sesizări privind săvârșirea de fapte antisociale, vor fi luate măsuri conform prevederilor legale”, a precizat, , pentru FANATIK, despre situațiile cu care autoritățile s-au confruntat în ediția din acest an.

Nicolas a ajuns la spital după ce a sărit de pe scenă: „Am crezut că mor”

Cât despre Nicolae, adolescentul de 15 ani care s-a aruncat în public, la îndemnurile insistente ale cântărețului său preferat, Destroy Lonely, băiatul a ajuns la ATI, iar în prezent e în stare stabilă. Căzătura i-ar fi putut fi fatală băiatului, pentru care au intervenit medicii de urgență, la fața locului.

„M-a prins mai într-un capăt de scenă, gen pe o margine. El tot m-a îndrumat să sar, eu m-am dat în spate i-am spus clar că nu vreau. Şi la un moment dat mă ia de hanorac şi mă tot împinge cumva. Când am căzut am crezut că mor”, a povestit Nicolas,

Selly l-a criticat pe Destroy Lonely pentru accidentul nefericit care a avut loc în timpul festivalului, spunând că de acum înainte se va interzice prezența pe scenă a oricărei persoane în afară de artiștii invitați să cânte.

Organizatorii Beach, please! au avut o reacție cu privire la criticile din spațiul public, spunând că misiunea acestui festival este de a nu cenzura niciun act artistic, „ci să oferim o platformă sigură, bine organizată și relevantă cultural pentru cei care aleg această experiență”.