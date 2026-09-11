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Ce se întâmplă, de fapt, la Steaua! Fanii și-au pierdut răbdarea: ”Ne simțim păcăliți”

Claudiu Florea, liderul Peluzei Sud, a răbufnit la FANATIK SUPERLIGA din cauza situației Stelei și a lansat acuzații dure la adresa conducerii clubului.
Alex Bodnariu
11.09.2026 | 18:38
Ce se intampla de fapt la Steaua Fanii siau pierdut rabdarea Ne simtim pacaliti
EXCLUSIV FANATIK
Steaua, fără promovare și în subsolul Ligii 2! Peluza Sud a răbufnit: „Vina vine piramidal”
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Situația Stelei devine îngrijorătoare. După ce ani la rând a fost în play-off și chiar a ocupat locuri de promovare, obiectiv care nu s-a putut realiza din cauza formei de organizare, acum echipa se află în subsolul clasamentului din Liga 2. Claudiu Florea, liderul Peluzei Sud, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a anunțat că suporterii s-au săturat de minciuni.

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Steaua se lovește, an de an, de aceeași problemă. Echipa evoluează în Liga 2, dar nu are drept de promovare în SuperLiga din cauza formei de organizare. Clubul aparține Ministerului Apărării Naționale și este o structură de drept public. Regulamentele nu îi permit să urce în primul eșalon în această formulă. Chiar dacă rezultatele sportive au fost suficiente în unele sezoane pentru a se bate la promovare, situația juridică a blocat de fiecare dată drumul spre SuperLiga.

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Anii au trecut, dar problema nu a fost rezolvată. Au existat numeroase discuții despre asocierea cu un investitor privat sau despre schimbarea formei de organizare a secției de fotbal, însă fără un rezultat care să permită promovarea. Steaua a rămas astfel prinsă într-un cerc vicios. Poate termina în partea de sus a clasamentului, dar nu poate transforma performanța sportivă într-o promovare.

Steaua, fără promovare și în subsolul Ligii 2! Peluza Sud a răbufnit: „Vina vine piramidal”

Claudiu Florea, liderul Peluzei Sud, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a explicat că suporterii s-au săturat de promisiuni deșarte. Fanii așteaptă o schimbare care să îi permită Stelei să urce în prima ligă a fotbalului românesc, dacă pe plan sportiv va merita acest lucru.

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„E dezamăgitor. Simțim an de an cum batem pasul pe loc din cauza acestui drept de promovare. Ne împuțim, cum vezi cu ochiul. Ce se întâmplă la club v-am spus. Se aruncă o fumigenă ca să ne mai țină acolo. Ba că vin coreeni, ba că vine o companie, ba că se schimbă o virgulă în lege. Ne simțim păcăliți, ca să nu spun trădați.

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Vina vine piramidal, începând cu ministrul, secretarii de stat. E o campanie electorală. S-a dovedit totul un bluff, o cacealma. Vina e pe linie directă: comandantul, managerul de la toate sporturile, managerul de la fotbal și apoi antrenorul și jucătorii, care atât pot la momentul actual. De aici și poziția rușinoasă în clasament pentru Steaua. Suntem dezamăgiți și nu vedem soluții. Nu se vede o lumină”, a declarat Claudiu Florea la FANATIK SUPERLIGA.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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