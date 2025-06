„Ne uitam la România în UE şi NATO ca la o stea! Ceva s-a întâmplat” Securitatea României, prin ochii fostului preşedinte al Serbiei şi al AG ONU, invitaţi de seamă ai lui Nicolae Badea la Bucureşti. Video

„Trebuia să fim împreună în UE și în NATO”, a spus Boris Tadic, fostul președinte al Serbiei, timp de două mandate, vineri, 20 iunie, în cadrul conferinței „The geostrategic and geopolitical context of southeastern Europe”, organizată de Swiss Central and Eastern Europe Center of Excellence Foundation,

Securitatea României, prin ochii vecinilor regionali

Discursurile foștilor oficiali, atât din Serbia cât și din Turcia, cu privire la securitatea din sud-estul Europei s-au centrat pe un element comun: Uniunea Europeană. Niciunul dintre cele două state nu este membru UE, iar ambii oficiali și-au exprimat

„Trebuia să fim împreună în UE și NATO însă ceva s-a întâmplat. Visul meu era să duc Iugoslavia, Serbia în Europa”, a declarat Boris Tadic, liderul care a demarat procesul de aderare a Serbiei la UE, un proces care astăzi este înghețat sub actuala administrație de la Belgrad.

Acesta a subliniat faptul că România și Serbia au relații apropiate, ba chiar a reiterat atașamentul personal pe care-l are față de țara noastră, încă de la prima vizită pe care a făcut-o, în tinerețe, aici. Vorbind despre vechile proiecte comune, precum Porțile de Fier, fostul președinte a notat însă că astăzi, între cele două țări, ele sunt non-existente.

„România este singura țară cu care n-am avut probleme în istorie. Am ajuns prima oară în România în anul 1967, copil fiind, am călătorit la Constanța, la București. Îmi aduc aminte marile proiecte comune, precum Porțile de Fier care erau dezvoltate în trecut între țările noastre. Astfel de proiecte comune nu mai există acum.

Dar, îmi place când România spune că doar Marea Neagră și Serbia sunt singurii vecini cu care nu ați avut probleme”, a mai spus fostul președinte al Serbiei, și care a deținut portofoliul Apărării înainte de a fi ales președinte.

România, un model pentru Serbia

Acesta a povestit că în timpul mandatului la Apărare, însă a notat că avea să-și piardă mandatul chiar în timpul unei vizite oficiale în țara noastră.

„Când eram ministrul apărării în Serbia am efectuat o vizită de lucru în România, am avut întâlniri cu domnul Mircea Pașcu, țin minte că mă uitam la România ca la o stea. Vroiam să facem același lucru. Am fost dat afară chiar în timpul acelei vizite, iar apoi am fost ales președinte”, a mai spus Boris Tadic.

Vorbind despre sursele instabilității regionale, acesta a indicat episodul Kosovo, care a dus la războiul Serbiei cu NATO, așa cum a numit el bombardamentele de la finalul anilor 90.

„Da, noi în Balcani noi producem mai multă istorie decât consumăm. Putin a spus că „dacă a fost posibil Kosovo, e posibil și Donbas”. Azi avem o problemă în Ucraina, înainte aveam în Georgia. De aceea România, Cipru, Spania și Grecia nu au recunoscut independența Kosovo.

Occidentul a fost naiv. Astăzi avem un război în interiorul unei civilizații, Rusia – Ucraina, și unul între civilizații, Israel Iran. Dar încă nimeni nu vorbește despre India-Pakistan, India-China”, a mai spus fostul lider sârb.

Serbia ar vrea securitatea oferită de UE

Acesta a susținut că securitatea în sud-estul Europei ține doar de UE, însă a subliniat că în actualul context mondial Uniunea Europeană nu mai poate opera bazându-se doar pe securitatea oferită de către SUA. Acesta a susținut că UE trebuie să gândească strategic, să se apropie de țări precum India și China, dar să le concureze în Europa de sud-est. În opinia sa, pentru UE e mai bine să aibă țările din Balcani în interior, decât în afara granițelor.

„Trebuie să ne gândim la noi. Cea mai bună opțiune pentru noi e aderarea la UE, însă dacă UE o să se bazeze pe SUA pentru securitate o să eșueze. Trebuie mereu să ținem cont de contextul geostrategic. Ce opțiuni avem noi, ca o țară mică? Dacă nu ne iau alături atunci o să creăm probleme, nu că asta ne dorim.

Când eram președintele Serbiei am cerut UE să ne ajute să construim infrastructură, autostrăzi, etc.. Azi a venit însă China, care construiește circa 70% din infrastructura din Serbia.

Revoluția Industrială a asigurat Occidentului supremația mondială timp de 200 de ani. Astăzi, China revine în poziția de lider. Care e reacția Occidentului? O vedem în sancțiunile la adresa Huawei. Cum tratăm India, o țară care va fi peste UE ca economie în câțiva ani. Această țară produce în fiecare an 1,6 milioane de ingineri IT. Cum poți concura cu așa ceva? Nu ne întrebăm cum trebuie să ne adaptăm. Sfatul meu pentru România este să caute un parteneriat strategic cu China prin UE.

Astăzi trăim într-o nouă lume, una în care noi eșuăm. Dacă UE nu este în sud-estul Europei, atunci Rusia va fi acolo, China va fi acolo. Cine e liderul european acum cu soluții sofisticate?”, a mai declarat fostul președinte al Serbiei.

Conferinta "Contextul geostrategic și geopolitic al Europei de Sud-Est”

Cine sunt liderii unui stat contează enorm

Volkan Bozkir, fost ambasador al Turciei în România, ministru în Guvernul de la Ankara și președinte al Celei de-a 75 sesiune a Adunării Generale a ONU, a subliniat și el dezavantajul Turciei în faptul că nu face parte din UE. Însă acesta a subliniat că liderii pe care un stat îi are joacă un rol important, ce nu trebuie neglijat, în destinul unei țări.

„În conflictul din Ucraina, Turcia a demonstrat că poți vorbi cu ambele țări. Avem o relație strategică cu Ucraina și nu am acceptat ruperea teritoriilor acestei țări. Ankara nu a recunoscut alipirea Peninsulei Crimeea de către Rusia.

Dar avem relații bune și cu Rusia. Le-am doborât un avion de vânătoare, ambasadorul lor a fost ucis în Turcia – evenimente după care alte state nu mai au relații decenii întregi – dar noi am reușit să reluăm relațiile cu Federația Rusă. Dronele noastre sunt motivul pentru care Rusia nu a cucerit Kievul, iar Rusia nu a dat vina pe Turcia.

Asta arată că în politică liderii sunt importanți. Cu lideri diferiți ajungi la situații diferite. Uitați-vă la Rusia lui Elțîn, primită în G7, și Rusia de astăzi a lui Putin”, a declarat diplomatul turc.

Acțiunile Rusie sunt predictibile precum o strategie de șah

În ceea ce privește războiul din Ucraina, diplomatul turc a subliniat că acțiunile Rusiei nu ar trebui să surprindă pe nimeni, cu atât mai puțin Occidentul. În opinia sa, acțiunile liderului rus au fost predictibile precum „o strategie de șah”, și au venit ca răspuns la acțiunile sale.

„Acțiunile Rusiei au fost predictibile. Dacă te uiți la strategia de șah a Rusiei putem observa că a început în Libia. Ca răspuns pentru ce s-a întâmplat aici, s-au răzbunat în Siria. Georgia e răzbunarea pentru Kosovo. Răspunsul pentru Maidan, a fost Donbas. Răzbunarea pentru București 2008 e războiul actual. Acțiunile Rusiei au fost clare.

Din păcate, cred că acest război din Ucraina va mai continua pentru următorii ani”, a mai precizat diplomatul turc.