„Ne vedem în Serie A!”. Mesaj emoționant între frații Inzaghi după ce Pisa a promovat: „Victoriile lui sunt și victoriile mele”

Cel puțin la începutul sezonului de Serie A 2025/2026, Italia îi va avea pe ambii frați Inzaghi la cârma unei echipe de pe prima scenă fotbalistică. Dacă în cariera de fotbalist, „Pippo” a fost cel talentat și cu mai mult succes, în cariera de antrenor are lecții de luat de la fratele mai mic, Simone.

Sezon de Serie A cu Inzaghi X 2!

, echipă la care Marius Marin, Olimpiu Moruțan și Adrian Rus. Astfel, începând cu următorul sezon, campionatul Italiei îi va avea pe ambii frați din familia Inzaghi ca antrenori. Acest lucru s-a mai întâmplat în trecut, în 2020, când Filippo a reușit să promoveze cu Benevento în Serie A, în timp ce Simone era tehnicianul lui Lazio. „Vrăjitorii” au retrogradat în Serie B după doar un sezon, iar „Pippo” a părăsit echipa.

Dacă între carierele lor de fotbaliști nu încape termen de comparație, cea a fratelui mai mare fiind mult mai bună, pe partea tehnică Filippo nu a excelat, până în acest moment, în timp ce Simone antrenează constant. El a început la Lazio în 2016, unde a stat până în 2021, când a preluat Inter.

Mesaj emoționant transmis de Simone către fratele său mai mare, „Pippo”

Cu ocazia promovării fratelui său mai mare în Serie A, Simone Inzaghi a ținut să îi transmită un mesaj prin care să își arate încă odată iubirea pe care i-o poartă: „Toată lumea cunoaște legătura pe care o am cu Pippo, nu este o relație obișnuită de fraternitate, ci merge mult dincolo de atât. Este vorba despre o simbioză perfectă, atât în viața privată, cât și în cea profesională. Succesele lui sunt și ale mele și invers.

Am fost foarte fericit când a ales să vină la Pisa. Avea și alte oferte importante, dar în opinia mea, Pisa era mediul perfect pentru el: un club cu tradiție, o conducere serioasă și pregătită, o galerie cu un entuziasm uriaș.

Eram convins că toate aceste componente, alături de calitățile extraordinare ale lui Pippo, puteau aduce rezultate mari. Chiar dacă nu mi-aș fi imaginat o ascensiune atât de triumfală cum a fost aceasta”, a spus Simone despre performanța fratelui său, Filippo.

„Ne vedem anul viitor în Serie A”

„Trebuie să recunosc că în amicalul disputat vara trecută cu Inter am simțit o energie și o atmosferă magică. Atunci am rămas foarte impresionat, iar încrederea mea a crescut. Nu ascund că, atât cât mi-au permis angajamentele, am urmărit foarte multe meciuri ale Pisei – am devenit un suporter înfocat. Îl văd pe Pippo fericit, iar pentru mine acest lucru este un dar imens.

Tehnicianul lui Inter și-a continuat discursul prin a lăuda întreaga „familie” de la Pisa, în care sunt incluși și cei trei fotbaliști români, pentru performanța fabuloasă de a promova în Serie A: Trebuie să felicit pe toată lumea – băieții, pe care îi cunosc foarte bine, deoarece i-am văzut jucând de multe ori, conducerea care a făcut o muncă excepțională și, mai ales, galeria, care a susținut echipa peste tot cu un entuziasm și o pasiune nemărginită. Victoria, ca de obicei, aparține tuturor – fiecare componentă a fost esențială. Au format un grup solid – echipă, conducere și suporteri – secretul oricărui parcurs de succes. Ne vedem anul viitor în Serie A, ați realizat o adevărată capodoperă!”, a conchis Simone Inzaghi.