Nea Marin a ajuns pe patul de spital. Ce a pățit îndrăgitul coregraf în timpul emisiunii Poftiți pe la noi

Cunoscutul dansator a ajuns pe patul de . Ce a pățit îndrăgitul coregraf în timpul emisiunii pe care o moderează de câțiva ani buni, alături de foarte multe vedete din showbiz-ul autohton. A mărturisit chiar el.

Nea Marin, de urgență pe mâna doctorilor. Ce i s-a întâmplat vedetei la filmările pentru show-ul Poftiți pe la noi, de la Antena 1

Nea Marin a fost nevoit să meargă la spital chiar în timpul filmărilor de la Poftiți pe la noi. Vedeta nu s-a simțit tocmai bine în ultimul sezon al show-ului care s-a filmat în Republica Moldova, pe lângă Orhei și la Cricova.

Coregraful a ajuns pe mâinile cadrelor medicale în ultima zi petrecută peste Prut. Vedeta nu a dorit să ofere amănunte, dorindu-și ca telespectatorii să afle totul în emisiunea de la Antena 1.

„A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare… nici nu am cuvinte!

Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Mărin pentru .

Nea Marin, operat pentru apendicită la 64 de ani

Nea Marin s-a operat de apendicită la vârsta de 64 de ani. a fost internat în spital undeva în luna septembrie a acestui an, vestea fiind dată de unul dintre cei mai buni prieteni ai săi, Liviu Vârciu,

Coregraful a ajuns pe mâini foarte bune pentru intervenția suferită și a trebuit să stea foarte puțin internat într-o unitate medicală.

După numai câteva zile a plecat acasă, la soția sa, Mioara, starea sa de sănătate fiind extraordinară la externare.

„Soția lui va fi cea care va avea grijă de el în toată această perioadă și îl va ajuta cu recuperarea după operație”, spunea Liviu Vârciu la momentul respectiv, conform .