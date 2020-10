Nea Marin, declarații după vindecarea de COVID: ”Nu e de joacă, eu am fost acolo”

Marin Barbu, cunoscut în showbiz drept Nea Mărin, a făcut declarații uluitoare după ce s-a vindecat de coronavirus. Dansatorul a luat virusul în urmă cu o lună după ce a petrecut mai multe zile la Techirghiol, acolo unde filma pentru o emisiune care va apărea pe micile ecrane anul viitor.

Cunoscutul prezentator de la Antena 1 a mărturisit că a trecut prin clipe cumplite, dându-și seama de gravitatea situației abia când a aflat că un medic neurochirurg de 60 de ani a murit din cauza noului tip de coronavirus. Vedeta s-a temut pentru viața sa, dar și pentru a soției.

Moderatorul emisiunii „Poftiți la Nea Marin” a purtat mască de protecție în timpul șederii pe litoral și susține că a luat virusul din China după ce a băut dintr-un pahar contaminat. Acela a fost momentul în care a plecat din stațiune și a venit la București unde s-a testat.

Nea Marin, mărturie despre infectarea cu coronavirus. Prin ce a trecut

Nea Marin a povestit în cadrul show-ului realizat de Pepe în mediul online, intitulat BARonline, cum a luat virusul din China. Vedeta Antena 1 a mărturisit care au fost simptomele pe care le-a simțit, dar și cum s-a vindecat de noul tip de coronavirus.

Prezentatorul a stat internat la Institutul Matei Balș din București doar două zile, iar ulterior a rămas în izolare la domiciliu alte 10 zile, precizând că nu este un virus cu care să te joci, ci oamenii trebuie să-l ia în serios.

„M-am speriat. Până acolo am fost Nea Marin, dar din clipa aia… Am avut fracțiuni de secundă când am zis »bă dacă eu nu mai ies de aici sau soția sau dacă împreună».

Și cu ocazia asta le spun la toți prietenii noștri să se ferească, să aibă grijă, să poarte mască pentru că nu e de joacă. Eu am fost acolo. 10 zile m-am izolat într-o pensiune, m-am speriat.

Am rămas cu frică și cu multă energie. Energia pe care o aveam înainte e mică. Acum după COVID am mai multă energie”, a declarat Nea Marin.

Dansatorul a intrat în contact cu mai multe vedete printre care se numără Alex Velea, Speak și iubita lui, Ștefania, dar și numeroși angajați ai emisiunii pe care o filma la momentul respectiv. Toți au intrat în izolare și s-au testat pentru COVID-19.

