Nea Mărin, prima apariție după vindecarea de COVID-19. Cum arată prezentatorul de la Antena 1

Nea Mărin a traversat clipe grele alături de soția lui după ce au fost infectați cu noul coronavirus. Cei doi s-au vindecat destul de repede și acum sunt bine.

Prezentatorul de la Antena 1 a dat vina pe Liviu Vârciu pentru ceea ce s-a întâmplat, relatează wowbiz.ro.

Nea Mărin a povestit care a fost starea lui de sănătate și cum a crezut că o să moară din cauza virusului devastator. Recent, și-am făcut prima apariție după ce s-a vindecat.

Nea Mărin, prima apariție după vindecarea de COVID-19

Marin Barbu, așa cum îl cheamă în realitate, și soția lui au trecut prin momente dificile din cauza infecției cu SARS-CoV-2. Acum se simt bine și au scăpat de acest coșmar care i-a speriat la culme.

Îndrăgitul prezentator și-a făcut prima apariție după vindecare și s-a folosit de umorul și ironia cu care și-a obișnuit telespectatorii an de an. Nea Mărin a povestit despre această experiență neplăcută a infectării și chiar a crezut că virusul va fi fatal pentru el.

Pentru prima dată în viața lui, prezentatorul TV a crezut că-și va pierde viața, însă acum se simte mai bine ca niciodată.

Pepe l-a invitat pe Nea Mărin să vorbească despre starea sa de sănătate, iar starul de la Antena 1 îl consideră pe Liviu Vârciu vinovat pentru că s-a infectat. Acesta ar fi mers la restaurantul pe care îl deține actorul și de acolo crede că a început totul.

“După ce am fost la restaurant, la trei zile m-au luat noaptea frisoanele. Mi-am luat temperatura, 38,5. M-am dus la spital, m-am internat, am facut testul, la 6 dimineața am primit rezultatul. Și eu, și soția pozitivi”, a povestit Nea Mărin.

După ce s-a îmbolnăvit de COVID-19, prezentatorului i-a fost frică și a crezut că o să moară din cauza virusului, mai ales în contextul în care cazurile și decesele din România cresc de la o zi la alta. Nu a prezentat simotme grave, însă a petrecut câteva zile la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș.

Marin Barbu i-a avertizat pe toți să respecte măsurile de igienă și să poarte masca de protecție.

“Și cu ocazia asta le spun la toți prietenii noștri să se ferească, să aibă grijă, să poarte mască pentru că nu e de joacă. Eu am fost acolo. 10 zile m-am izolat într-o pensiune, m-am speriat.

Am rămas cu frică și cu multă energie. Energia pe care o aveam înainte e mică. Acum după COVID am mai multă energie”, a spus acesta.