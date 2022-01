Cu ce problemă de sănătate se confruntă îndrăgitul Nea Mărin: ”Am scuipat sânge!”

Anul 2022 nu a început deloc bine pentru Nea Marin. Efervescentul dansator și gazda emisiunii ”Poftiți pe la noi” este parcă urmărit de ghinion.

După ce în toamna anului trecut a fost infectat cu virusul din China, ”, punând astfel pe care o prezintă la Antena 1, acum o altă problemă de sănătate îi dă bătăi de cap.

”Am venit de bunăvoie și nesilit de nimeni la Matei Balș, la camera de gardă, m-au văzut și m-am internat. Sincer să fiu, m-am panicat un pic”, spunea la acea vreme Marin Barbu.

ADVERTISEMENT

Nea Marin are probleme de sănătate

Îngrijorați fiind pentru el atât familia, cât și prietenii care, imediat ce au aflat că starea sa de sănătate nu este una tocmai bună, l-au și sunat.

Însă, conform spuselor sale, diagnosticul pus de medici este unul mai vechi, pe care l-a moștenit de la mama sa și cu care este nevoit să trăiască în continuare.

ADVERTISEMENT

Atât de vechi încât de aproape două decenii, coregraful și-a schimbat dieta alimentară pentru a-și ține problemele de sănătate, deloc de ignorat, sub control. Mai concret, Marin Barbu a descoperit că ceva nu este ok în zona laringelui și a faringelui.

”Mai bolnav sunt eu. Mâine mă duc să-mi fac analize la plâmâni. Habar n-aveți prin ce trec eu. Am scuipat sânge”, a menționat Nea Marin, conform .

ADVERTISEMENT

”Și-a făcut toată lumea griji”

Chiar dacă boala de care suferă nu este una ușoară, după setul de analizele pe care l-a făcut, Nea Marin spune că se simte bine, dovadă stau și imaginile de la Antena 1, în care apare plin de energie.

Dar recunoaște că perioada în care a filmat pentru show a fost și cea în care și-a făcut rău cu mâna lui, pentru că s-a cam abătut de la regimul alimentar strict pe care îl ținea de atâta timp.

ADVERTISEMENT

”N-am avut nimic grav, moștenesc de la mama un ficat care nu elimină grăsimile și am probleme. Și-a făcut toată lumea griji, am primit multe telefoane, am fost să îmi fac niște analize.

Sunt ok, drept dovadă i-am alergat pe băieții (n.r. vedetele de la Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară) aștia două luni de zile. Mănânc foarte sănătos acum, țin regim. Eu n-am mâncat carne de porc timp de 18 ani și acum am mers pe la Maramureș și am început din nou”, a mai spus celebrul dansator.