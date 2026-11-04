„Nea Mircea, cine a fost cel mai mare fotbalist român?”. Răspunsul genial dat de Lucescu unui important jurnalist

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Mircea Lucescu a oferit, în urmă cu mai bine de trei decenii, un răspuns memorabil la una dintre cele mai controversate întrebări din fotbalul românesc: cine a fost cel mai mare jucător din istorie? Marius Mitran a povestit la FANATIK EXCLUSIV cum, în 1995, la aniversarea de 50 de ani a reputatului antrenor, l-a provocat pe acesta să aleagă între marile legende ale României. Lucescu i-a vorbit despre Florea Dumitrache, Liță Dumitru, Nicolae Dobrin și Gheorghe Hagi, dar a indicat un alt nume drept cel mai mare fotbalist pe care l-a văzut vreodată: Ilie Balaci.

Marius Mitran, discuție memorabilă cu Mircea Lucescu: „Cine a fost cel mai mare fotbalist român?”

În 1995, Mircea Lucescu împlinea 50 de ani și se afla într-un moment important al carierei sale de antrenor. Tehnicianul român activa la Brescia, în Italia, iar aniversarea sa a reprezentat un prilej de întâlnire cu mai multe personalități ale fotbalului. Printre cei prezenți s-a numărat și jurnalistul Marius Mitran, care avea atunci 27 de ani. Acesta a profitat de ocazie pentru a-i adresa lui Lucescu o întrebare care continuă să provoace dezbateri și în prezent.

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„În ’95, când Lucescu face 50 de ani și, invitat de nea Vanea, era antrenor la Brescia, l-am tot întrebat: «Nea Mircea, cine a fost cel mai mare fotbalist român din toate timpurile?». A zis: «OK, hai că discutăm» și am crezut că aia a fost tot. Ce să discute cu mine, un puști la 27 de ani? Nu, după vreo două ore de discuții cu toți «greii», m-a văzut. Eu stăteam ca un copil de pripas, acolo, lângă masă, și mi-a spus că discutăm, dar rămâne între noi”, a povestit Marius Mitran.

Jurnalistul a recunoscut că, deși îi promisese discreție antrenorului, răspunsul primit a fost atât de interesant încât nu a rezistat tentației de a-l face public: „A fost singura măgărie pe care am făcut-o în viața mea. I-am confirmat: «Da, nea Mircea, cum să nu!» și am fost convins că așa va fi, că rămâne între noi”, a continuat Mitran.

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Mircea Lucescu i-a analizat pe Dumitrache, Liță Dumitru și Nicolae Dobrin

În loc să ofere imediat un singur nume, a fotbaliștilor pe care îi cunoscuse de-a lungul carierei sale. Fiecare avea, în viziunea sa, calități extraordinare, dar și anumite particularități care îi influențau evoluțiile. Primul nume invocat a fost Florea Dumitrache, fostul mare atacant al lui Dinamo și al echipei naționale. Lucescu îl considera un talent ieșit din comun, dar aprecia că randamentul său depindea de starea de spirit.

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„Mi-a spus așa: «După părerea mea, cel mai mare talent a fost Dumitrache. Ca talent, doar că are nevoie de o stare de spirit. N-am văzut așa ca el. Cel mai complet e Liță Dumitru»”, a relatat Marius Mitran.

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În discuție a apărut și Nicolae Dobrin, simbolul fotbalului piteștean. Potrivit jurnalistului, Mircea Lucescu considera că „Prințul din Trivale” era un fotbalist care se hrănea din energia tribunelor: „De Dobrin mi-a zis că avea nevoie de public. A făcut cele mai mari meciuri fie cu naționala, pe 23 August, fie în Trivale. Cu un public ostil, nu-i mai ieșea jocul”, a explicat Mitran.

În privința lui Gheorghe Hagi, răspunsul a fost diferit. În 1995, „Regele” era încă în activitate, iar Lucescu îl antrenase la Brescia. Tocmai din acest motiv, tehnicianul a preferat să nu-l includă într-o comparație definitivă cu fotbaliștii care își încheiaseră cariera: „De Hagi, că-l avusese jucător la Brescia, mi-a zis că nu vrea să discute, că e jucător activ, că are locul lui, dar încă joacă”, a mai spus jurnalistul.

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Ilie Balaci, alesul lui Mircea Lucescu: „Nu avea nevoie nici de public, nici de stare, de nimic!”

Momentul culminant al discuției a venit atunci când Mircea Lucescu i-a dezvăluit lui Marius Mitran numele fotbalistului pe care îl considera cel mai mare dintre cei pe care îi văzuse jucând. Alegerea sa a fost Ilie Balaci, legenda Universității Craiova și unul dintre cei mai iubiți fotbaliști din istoria Științei. Potrivit lui Mitran, Lucescu aprecia în mod deosebit capacitatea lui Balaci de a evolua la cel mai înalt nivel indiferent de adversar, de atmosferă sau de forma colegilor săi.

„Dar cel mai mare jucător pe care el l-a văzut vreodată a fost Ilie Balaci. Nu avea nevoie nici de public, nici de stare, de nimic. Zicea că el juca bine și dacă Universitatea Craiova prindea o zi proastă, de la portar până la atacant. Nu îl interesau adversarii, nu avea nevoie de coechipieri, de public etc.”, a dezvăluit Marius Mitran.

Marius Mitran a recunoscut că mărturisirea lui Mircea Lucescu l-a impresionat atât de mult încât a decis să o consemneze, deși promisese inițial că discuția va rămâne între ei: „Când mi-a dat răspunsul ăsta, m-am apucat să scriu, nu puteam să scap asta”, a povestit jurnalistul.

Discuțiile despre cei mai mari fotbaliști ai României sunt readuse în actualitate și de volumul „CEI 33”, semnat de Marcel Pușcaș. Cartea propune o incursiune în istoria fotbalului românesc și readuce în atenție numele care au marcat diferite generații. Autorul își propune să depășească eterna comparație dintre Dobrin, Balaci și Hagi și să ofere cititorilor o perspectivă mai amplă asupra marilor valori din fotbalul autohton.