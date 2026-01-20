Neagoe a făcut iureș după meci! Cerința expresă pe care o are față de conducerea Petrolului

ADVERTISEMENT

Petrolul a fost zdrobită pe teren propriu de Universitatea Craiova, scor 4-0. A fost a treia victorie consecutivă pentru olteni în fața celor de Petrolul, în acest sezon, după 2-0 în tur și 4-0 în Cupa României.

Neagoe și-a băgat echipa în ședință

Practic, Craiova a administrat Petrolului zece goluri în trei partide, fără a primi vreunul. Fapt care a agitat apele în tribunele de pe Ilie Oană, acolo unde peste 1000 de oameni au înghețat la minus 9 grade, pentru a-și vedea echipa favorită umilită.

Înfrângerea, dar mai ales maniera în care a venit ea, l-a scos din sărite pe Eugen Neagoe. Antrenorul Petrolului a declanșat imediat după joc o ședință furtunoasă în vestiarul echipei sale, unde și-a muștruluit elevii extrem de dur.

Geană a acuzat lipsa de concentrare și erorile făcute, trecând minute bune până ca ușa vestiarului să se deschidă. De altfel, televiziunile au fost nevoite să îi cheme la flash-interviuri pe toți reprezentanții Craiovei, nominalizați să dea declarații, și abia apoi au apărut cei de la Petrolul.

Fără liber până la meciul cu Farul

Neagoe a tăiat și ziua liberă pe care avea de gând să le-o dea elevilor săi și i-a chemat a doua zi la antrenament. Petrolul întâlnește Farul duminică, de la ora 14.30, tot pe teren propriu, într-un meci care poate adânci criza ploieștenilor.

Petrolul a reușit o singură victorie în ultimele nouă partide, la 1 decembrie 2025, când a învins Metaloglobus cu 4-1. În rest, lupii galbeni au bifat au cinci remize și trei înfrângeri. Și au rămas tot echipa cu cel mai slab atac din Superligă – 16 goluri înscrise în 22 de etape.

Sterilitatea atacului echipei rămâne principala problemă pe care Neagoe o reclamă.

Geană vrea neapărat un atacant

El face presiuni la conducerea clubului pentru a-i aduce un atacant, fapt rămas încă nerezolvat. Petrolul l-a vrut pe Daniel Popa, fost la FCSB, dar acesta încă așteaptă un răspuns din străinătate, unde ar vrea să-și continue cariera.

Deși nu are variantă de rezervă pentru Chică Roșă, singurul vârf autentic din lot, tehnicianul Petrolului a renunțat la grecul Kostas Doumtsios, care juca tot ca atacant.

„Eu nu sunt bancă, ca să-i dau credit”, a spus Neagoe despre Doumtsios, atacant cu un singur gol marcat în prima parte a sezonului.