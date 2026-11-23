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Universitatea Craiova are un program dificil în perioada următoare, în UEFA Conference League și în SuperLiga. După deplasarea infernală din Anglia, cu Brighton, pentru olteni urmează o „dublă” cu Dinamo, în campionat și în Cupa României. Doi olteni olteni get-beget, Eugen Neagoe (59 de ani) și Sorin Cârțu (71 de ani) au purtat un dialog de senzație, în direct, pe seama următoarelor meciuri pe care le are de jucat campioana.

Replica lui Cârțu pentru Neagoe, când acesta a spus că U Craiova are „două meciuri ușoare cu Dinamo”, după deplasarea la Brighton

Intrat la FANATIK SUPERLIGA, președintele de onoare al „Științei” a început să vorbească despre programul greu al Universității Craiova în zilele următoare. „O să fie meciuri dificile, cu Brighton, cu Dinamo, apoi urmează și o deplasare grea de la Mioveni, cu FC Argeș (…)”, a spus Cârțu. Aflat în platoul emisiunii, Eugen Neagoe a intervenit în această discuție și a spus, glumind: „Până la Mioveni, au două meciuri, acasă, ușoare cu Dinamo.

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Ce atâta frică.. Și Astra i-a eliminat de două ori pe ăia, pe West Ham, Steaua a făcut egal cu Liverpool în deplasare. (n.r. Ce are U Craiova după Brighton?) Două meciuri ușoare, luni și joi, cu Dinamo, la revedere”. Auzind cele spuse de „Geană”, oficialul oltenilor a replicat: „Intrigantule!”. Tot din studio, Adrian Ilie (52 de ani) a punctat și el: „Să știi că are dreptate (n.r. Eugen Neagoe). Dacă gestionați bine meciurile astea 4 – 5, în proporție de 90% sunteți campioni și calificați în primăvara europeană”. : „Ce ușor e să vorbești”.

Dialog Neagoe – Cârțu și pe seama deplasării la Brighton: „Am o stivă de invitații!” / „Am greșit, recunosc!”

În următoarele zile, tot ceea ce înseamnă Universitatea Craiova, de la jucători, antrenori, staff, până la oficiali, urmează să se deplaseze în Regatul Unit pentru meciul de gală de joi, 26 noiembrie, . Cu acest prilej, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici, i-a propus, într-o notă de amuzament, lui Sorin Cârțu să îi cedeze locul său în avionul către Anglia bunului său prietene Eugen Neagoe.

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„Am primit la invitații, am o stivă uite așa de mare”, a replicat, ironic, Neagoe. La rândul său, „Sorinaccio” a spus: „Da, gata, recunosc, e greșeala mea că nu m-am gândit (n.r. să te invit la meci), Geană! Cum m-am gândit la Săndoi, la Cioroianu. Dar tu erai tot cu echipe, cu astea. Nu aveai cum să mergi în multe dintre situații. Și pe Geolgău, de câte ori îl chemam, avea tot așa, câte o acțiune cu Federația. Iar în momentul în care s-au făcut acum listele, cu Craiova Maxima, m-am uitat și am văzut Lung, Donose, Negrilă nu prea vine…”.

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Cârțu i-a transmis bunului său prieten că e mai bine să nu aibă invitații, ci o echipă unde să antreneze. „Geană, mai bine să nu ai invitație de la noi. Să ai echipă unde să antrenezi” / „Să fim sănătoși, asta e tot ce contează”, a fost dialogul celor doi. Partida Brighton – Universitatea Craiova este programată joi, 26 noiembrie, de la ora 19:45, pe Amex Stadium, o arenă cu o capacitate de circa 32.000 de locuri. Este a doua deplasare a oltenilor în grupa de Conference League. La precedenta, „Știința” a trecut în deplasare, scor 3-1, de Inter Club d’Escaldes din Andorra.

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