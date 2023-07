Neagoe, despre Dinamo – Universitatea Craiova: „Grad ridicat de risc!”. Video

Eugen Neagoe și-a fixat obiectivul din derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova, ci anume cele trei puncte puse în joc luni, de la ora 21:30, pe stadionul „Arcul de Triumf”. „Geană” a anunțat că oltenii sunt pregătiți să dea totul pe teren înaintea startului din SuperLiga.

Eugen Neagoe anunță înaintea derby-ului Dinamo – Universitatea Craiova: „Avem entuziasm, suntem pregătiți”

Universitatea Craiova se pregătește de derby-ul cu Dinamo după sărbătoarea din Piața Mihai Viteazul și . Eugen Neagoe mărturisește că oltenii au o rivalitate mai mare cu „câinii roșii” față de cea cu FCSB și își doresc cele trei puncte.

„Dintotdeauna a fost un derby, cum toate jocurile cu Dinamo au avut un grad ridicat de risc, nu doar pe teren, ci și în afara stadionului. A fost o rivalitate mai mare a nostră împotriva celor de la Dinamo, în comparație și cu FCSB. Asta am simțit ca și jucător și antrenor”, a declarat Eugen Neagoe.

Elevii lui Eugen Neagoe au moralul la maxim înaintea primei etape din SuperLiga, iar Eugen Neagoe anunță obiectivele „alb-albaștrilor”. Tehnicianul își dorește să câștige Cupa României Betano și titlul de campioană a României în Bănie după performanțe obținute din postura de jucător.

„Avem entuziasm, suntem pregătiți și ne dorim să avem un an reușit din toate punctele de vedere, iar aici mă refer la obiective. De ani de zile, Universitatea Craiova își dorește să câștige campionatul, sigur nu vom neglija nici Cupa României.

Am reușit să câștig Cupa de două ori ca jucători, o dată campionatul. Universitatea Craiova a câștigat de două ori eventul în istorie, o dată în 1981 și în 1991 cu generația noastră. Același lucru aș vrea să îl facem și acum, Alex și colegii lui în postura de jucător, iar eu ca antrenor, mi-aș dori din suflet.

Avem speranțe că ne putem îndeplini obiectivele, nu vreau să folosesc cuvinte mari, nu pot să promit decât că vom face tot ce depinde de noi să devenim mai buni, mai puternici. Dacă în campionatul recent încheiar scoate meciul cu Sepsi când am avut o evoluție modestă, cred că în play-off am fost echipa care a practicat cel mai bun fotbal”, a declarat „Geană”.

Eugen Neagoe, semnal de alarmă înaintea derby-ului: „Dinamo rămâne Dinamo, este o echipă periculoasă”

Eugen Neagoe îi avertizează pe jucătorii „alb-albaștrilor” și speră ca elevii săi să nu își subestimeze adversarii din prima etapă. „Geană” își dorește ca Universitatea Craiova să facă spectacol cu Dinamo și să se întoarcă în Bănie cu cele trei puncte.

„Sper ca șansa să fie de partea nostră, așa cum ne-a ocolit în această primăvară. Avem speranțe mari, este o partidă dificilă chiar dacă întâlnim o nou-promovată. Dinamo va rămâne Dinamo, este o echipă periculoasă cu jucători care își doresc să câștige, să porți tricoul lui Dinamo este o presiune mare.

Sunt convins că jucătorii noștri vor fi concentrați la ora jocului, vor intra cu atitudinea corectă. Rezultatele vin și în urma jocului prestat, dar îmi doresc să practicăm un fotbal frumos și să revenim la Craiova cu cele trei puncte, avem potențial”, a declarat tehnicianul.

Eugen Neagoe își dorește ca elevii săi să înceapă în forță sezonul 2023-2024 din SuperLiga și să arate bine încă din primul minut. „Geană” a vorbit și despre cele două „transferuri” din această vară: Alex Mitriță și Nicușor Bancu, revenit după accidentare.

„Vorbeam cu băieții și le-am spus că nu trebuie să găsim niciodată alibiuri cum se întâmplă prin alte părți, că vom intra într-o formă sportivă peste patru, cinci etape. Nu, vreau să arătăm foarte bine încă din primul minut, indiferent de adversar, începutul campionatului este mai dificil.

În afară de Alex care a revenit după o perioadă în câteva campionate bune, inclusiv cel din SUA este foarte bun. În afară de Alex a revenit Nicușor, care este ca și un transfer pentru că nu l-am avut la dispoziție, este apt 100% și va fi în lot”, a dezvăluit „Geană”.

Ștefan Baiaram ratează derby-ul cu Dinamo: „Este singurul jucător cu probleme medicale”

Gjoko Zajkov și Juraj Badelj vor face parte din lotul , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. De altfel, Eugen Neagoe a dezvăluit că Ștefan Baiaram este singurul jucător care nu este apt pentru confruntarea din SuperLiga.

„Baiaram nu este refăcut și va singurul jucător cu probleme medicale, nu este 100% și nu va face parte din lot. Întotdeauna ne dorim să arătăm mai bine, vom vedea în perioada următoare dacă vom reuși unu sau doi jucători, am încercat și au fost discuții, dar nu vreau să mă gândesc la transferuri acum.

Am fost foarte mulțumit pentru că nu am avut jucători accidentați, doar cei care au avut probleme mai vechi. Jucătorii care au fost cu noi de la începutul pregătirii și au terminat cu brio, au trecut foarte bine. Se va vedea munca pe care am depus-o și o vom depune în continuare”, a dezvăluit Eugen Neagoe.