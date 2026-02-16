Sport

E bun de plată! Antrenorul din SuperLiga și-a ieșit din minți și a spart tabla din vestiar la pauza meciului

Antrenorul din SuperLiga a răbufnit la pauza ultimului meci disputat de echipa sa. Ce l-a făcut să-și iasă din minți și ce pedeapsă va primi.
Catalin Oprea
16.02.2026 | 09:15
Antrenorul a spart tabla din vestiar la pauza meciului din SuperLiga. Foto: sport.pictures.eu.
Petrolul s-a impus cu 2-1 în fața celor de la FC Argeș, într-o partidă care a generat incidente reprobabile, din cauza unei decizii halucinante pe care a luat-o arbitrul Radu Petrescu, cu cinci minute înainte de final. La pauza meciului, Eugen Neagoe și-a ieșit din minți.

Eugen Neagoe a spart tabla din vestiarul Petrolului

Arbitrul bucureștean a fost pus la zid, în mod violent de Dani Coman, dar acesta nu a fost singurul incident de la vestiarele stadionului Ilie Oană. La pauza meciului, antrenorul gazdelor, Eugen Neagoe, a avut o ieșire nervoasă.

Geană s-a enervat cumplit după ce fotbalistul său, camerunezul Dongmo, le-a făcut oaspeților un cadou, trimițând o pasă greșită la Bettaieb, care a deschis scorul. Antrenorul Petrolului și-a certat virulent elevii și de nervi a dat cu piciorul în tabla pe care le arăta fotbaliștilor lui cum să se poziționeze pe teren.

Tabla s-a spart, iar la finalul meciului, descătușat după o partidă tensionată, Neagoe s-a oferit să o plătească. El a avut un discurs motivațional pentru elevii lui, care au ajuns la cinci meciuri consecutive fără eșec.

Le-a dat elevilor săi primele zile libere din 2026

Antrenorul de 58 de ani le-a mulțumit jucătorilor, a menționat intrarea foarte inspirată a lui Sergiu Hanca (gol și centrare de gol) și le-a dat fotbaliștilor două zile libere. Primele din acest an calendaristic.

Tehnicianul i-a avertizat însă pe fotbaliști să nu facă excese, deoarece echipa va merge la Cluj, pentru meciul cu CFR, ca să câștige. Un meci, în care e puțin probabil ca Petrolul să conteze pe căpitanul Gicu Grozav, tăiat pe gleznă în meciul cu FC Argeș.

Partida cu FC Argeș a fost meciul cu numărul 20 pentru Neagoe la Petrolul, în campionat și Cupă. Bilanțul lui este: 6 victorii, 9 egaluri și 5 înfrângeri.

Geană antrenează de peste 20 de ani

Geană este unul dintre cei mai experimentați antrenori din SuperLiga. Olteanul are în spate peste două decenii de antrenorat, începându-și cariera la echipa la care s-a consacrat și ca jucător, Universitatea Craiova.

Le-a pregătit, mai apoi, pe Pandurii Tg. Jiu, FC Drobeta Tr. Severin, ASIL Lysi (Cipru), Aris Limassol (Cipru), Nea Salamis (Cipru), ACSM Politehnica Iași, Sepsi OSK Sf. Gheorghe, Dinamo București, FC Hermannstadt, Astra Giurgiu, Universitatea Cluj, CS U Craiova, FC Argeș și Gloria Buzău. În perioada 2011-2014 a făcut parte din staff-ul lui Victor Pițurcă, la echipa națională a României.

