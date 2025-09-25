Sport

Neagoe schimbă stafful „lupilor”. Omul care a fost lângă el la infarct vine să-l ajute să scape Petrolul de retrogradare

Secund al lui Neagoe încă din 2006, de la Pandurii Târgu Jiu, Sebastian Moga a fost cooptat în stafful Petrolului Ploiești, echipă cu rezultate slabe în acest sezon
Catalin Oprea
25.09.2025 | 08:28
Neagoe schimba stafful lupilor Omul care a fost langa el la infarct vine sal ajute sa scape Petrolul de retrogradare
Sebastian Moga va fi secundul lui Eugen Neagoe. FOTO: sport.pictures.eu.

Proaspăt instalat în funcția de antrenor principal la Petrolul, Eugen Neagoe a făcut deja primele schimbări. El a trimis zece jucători la echipa a doua, începând o evaluare radicală a lotului echipei.

Sebastian Moga a fost lângă el la infarctul din 2019

Cel poreclit Geană a mutat și la nivelul băncii tehnice. L-a adus la Ploiești pe Sebastian Moga, cel mai apropiat colaborator al său. Acesta va fi antrenor secund, alături de Bebe Bărbulescu.

Sebastian Moga a fost secundul lui Eugen Neagoe și pe banca tehnică a lui Dinamo, atunci când Geană a suferit un infarct. Bistrițeanul se afla chiar lângă acesta, când actualului principal de la Petrolul i s-a făcut rău.

”Sebi, mi-e rău, cheamă doctorul – mi-a spus la un moment dat. Am văzut că nu era în apele lui și m-am ridicat și l-am lăsat pe doctor în locul meu. Apoi am văzut cum i s-a făcut din ce în ce mai rău și a leșinat. Noroc cu oamenii de pe ambulanță care și-au făcut exemplar treaba și l-au salvat”, a povestit Moga nefericitul incident petrecut în 2019, în timpul unui meci Dinamo – Craiova.

Vali Bădoi preia echipa a doua a clubului

Venirea lui Moga îl retrogradează pe Valentin Bădoi. Fostul rapidist fusese confirmat inițial ca unul dintre secunzii lui Neagoe, dar acum va fi principal la echipa a doua a clubului, care activează în eșalonul al treilea.

Eugen Neagoe va debuta pe banca Petrolului la Primvs Derby, adică la meciul cu Rapid, programat sâmbătă, de la ora 20.30. Petrolul este a 16-a echipă din palmaresul tehnicianului născut la Orodel (Dolj).

Experimentatul tehnician a semnat un angajament valabil până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire în situația în care FC Petrolul Ploiești își va păstra locul în primul eșalon. Eugen Neagoe (58 ani) are în spate peste două decenii de antrenorat, începându-și cariera la echipa la care s-a consacrat și ca jucător, Universitatea Craiova.

Carieră fără niciun trofeu

Le-a pregătit, mai apoi, pe Pandurii Tg. Jiu, FC Drobeta Tr. Severin, ASIL Lysi (Cipru), Aris Limassol (Cipru), Nea Salamis (Cipru), ACSM Politehnica Iași, Sepsi OSK Sf. Gheorghe, Dinamo București, FC Hermannstadt, Astra Giurgiu, Universitatea Cluj, CS U Craiova, FC Argeș și Gloria Buzău. Eugen Neagoe nu are niciun trofeu în cariera lui de antrenor.

În perioada 2011-2014 a făcut parte din stafful lui Victor Pițurcă, la echipa națională a României. Ulterior, el l-a însoțit pe Piți la dubla aventură pe care acesta a avut-o în Arabia Saudită, unde a antrenat Al Ittihad.

