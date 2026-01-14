Sport

Neagoe și-a ales echipele pe care să le bată și să salveze Petrolul de la retrogradare. Video exclusiv

Care sunt echipele pe care Eugen Neagoe vrea să le bată, iar Petrolul să se salveze de la retrogradare. Ce concluzii a tras „Geană” după cantonamentul din Antalya.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
14.01.2026 | 21:00
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Eugen Neagoe are planuri mari la Petrolul Ploieşti: "Nu mă interesează ce adversari vom avea!". Sursa: sportpictures.eu
Petrolul Ploieşti trece printr-o situaţie complicată din punct de vedere financiar, datoriile clubului fiind foarte mari. Totuşi, „lupii” au făcut achiziţii şi au un lot bun pentru SuperLiga. Eugen Neagoe a vorbit despre lupta pentru evitarea retrogradării înaintea reluării campionatului.

Eugen Neagoe, mulţumit după cantonamentul din Antalya: „Condiţii foarte bune!”

La finalul cantonamentului din Antalya, Eugen Neagoe a spus pentru FANATIK că a fost foarte mulţumit de modul în care s-a desfăşurat pregătirea, fără accidentări serioase:

A fost un cantonament greu. Program încărcat, nu am avut libere. În fiecare zi a fost un program obositor, se simte, dar avem timp până la primul joc oficial să ne reglăm. 

Am avut trei jocuri de pregătire, cu trei echipe bune, de prima ligă. Am făcut egal cu Gaziantep, am câştigat cu Karagumruk şi am pierdut cu Katowice. Rezultatul de 0-3 arată urât, dar a fost un vânt, aşa ceva nu îmi aduc aminte. O vijelie, bine că am ieşit sănătoşi de pe teren. 

Băieţii s-au comportat bine, n-am avut accidentări serioase. Timpul a fost foarte scurt şi a trebuit să sărim nişte etape. Dar condiţiile au fost foarte bune”, a spus Neagoe pentru FANATIK.

Obiectiv: salvarea de la retrogradare fără baraj!

Antrenorul „lupilor” vrea să scape de retrogradare fără să joace barajul şi a declarat că este mare diferenţă între situaţia de la Buzău, de anul trecut, şi de la Petrolul, în ciuda datoriilor mari:

„Mă gândesc la ce se va întâmpla până la play-out. Îmi doresc să adunăm puncte şi oricine va fi adversar în play-out, trebuie să facem tot ce depinde de noi să câştigăm jocuri. 

Nu este uşor pentru nicio echipă să ajungă în play-off. Nu mă interesează aşa mult ce adversari vom avea, mă gândesc ce să facem ca să arătăm mai bine. 

Între Buzău şi Petrolul este diferenţă mare. Acum este cu totul altceva. După cele trei-patru echipe mari ale campionatului, Petrolul se află acolo. Cu suporteri, tradiţie, campionate, cupe câştigate.

Nu este un moment fantastic, dar toate echipele au trecut prin momente grele. Sper să trecem cât mai repede. Sigur nu poţi să fii niciodată de nimic, dar am mare încredere în salvarea de la retrogradare”, a spus Neagoe.

Detaliile contractului lui Neagoe la Petrolul

Antrenorul a dezvăluit pentru FANATIK că înţelegerea sa cu Petrolul se prelungeşte automat după salvarea de la retrogradare, iar obiectivul din sezonul viitor este unul ambiţios, calificarea în play-off:

„Dacă rămânem în prima ligă, contractul se prelungeşte automat. Anul viitor am ca obiectiv intrarea în play-off şi iar, pe clauză, se prelungeşte pe încă un an.

Cred că este un contract normal, eu am făcut această propunere. Oamenii au fost de acord”, a spus Eugen Neagoe pentru FANATIK.

  • 58 de ani are Eugen Neagoe
  • 4 luni au trecut de când Eugen Neagoe a preluat banca „lupilor”

Eugen Neagoe are planuri mari la Petrolul Ploieşti: "Nu mă interesează ce adversari vom avea!"

