Neagoe și-a făcut praf jucătorii după eșecul drastic cu Craiova! Declarație surprinzătoare despre evitarea retrogradării

Lupta pentru evitarea retrogradării devine din ce în ce mai grea pentru cei de la Petrolul Ploiești, mai ales că moralul va fi greu afectat de înfrângerea clară cu , 0-4.

Eugen Neagoe îi critică public pe jucătorii de la Petrolul după umilința cu Craiova

Eugen Neagoe se declară dezamăgit de modul în care jucătorii săi au comis greșeli personale care au dus la marcarea golurilor. Tehnicianul de la Petrolul e de părere că acest aspect a făcut diferența în mod decisiv și dacă fotbaliștii săi erau mai atenți meciul putea să curgă diferit.

„Le-am spus băieților că luna cadourilor s-a dus demult. Îi dai pasă direct adversarului, eu nu am lucrat așa ceva la antrenament. Ăsta e fotbalul. Chiar nu-mi imaginam că putem să facem așa ceva. Am întâlnit o echipă bună, nu mai pot să comentez nimic la scorul ăsta. Mi-aș dori și eu să beneficiez de cadouri cum am făcut noi astăzi.

Ignat a făcut pregătirea cu Rapid, a jucat, trebuia să iau o decizie pentru că Dumitrescu nu a făcut cantonamentul cu noi. L-am băgat pe Roche acolo, el fiind obișnuit acolo de la națională, dar sigur, mi-aș fi dorit să joace în zona centrală. Sigur, a fost acea greșeală la penalty, iar după, la un minut, Dongmo pierde mingea și mai luăm un gol. Repriza a doua am controlat-o, am pus presiune pe Craiova, dar nu am profitat de ocazii.”, a spus Eugen Neagoe.

Neagoe, declarație surprinzătoare despre lupta pentru evitarea retrogradării

Chiar dacă echipa sa a fost umilită de olteni, Eugen Neagoe spune că are încredere că formația sa nu arată a echipă care să pice în liga secundă.

„Craiova este echipa mai bună, clasamentul o spune, dar noi am făcut greșeli și cadouri. Este timp să ne revenim, eu nu cred că arătăm a echipă de retrogradare. Cu Farul trebuie să nu facem acele greșeli de începători și să jucăm așa cum am făcut-o în repriza a doua”, a mai declarat Neagoe.

Lupta crâncenă în SuperLiga pentru supraviețuire. Cum stă Petrolul în clasament

, Petrolul Ploiești a rămas cu 20 de puncte și este pe locul 13, unul care ar duce la barajul de promovare/retrogradare. Veștile proaste pentru elevii lui Eugen Neagoe vin din faptul că două dintre echipele aflate mai jos în clasament au făcut punct sau puncte.

Hermannstadt a remizat cu Farul, 1-1, și a ajuns la borna 14, în timp ce Csikszereda a produs surpriza etapei și a bătut-o pe FC Botoșani, 1-0, iar acum mai are de recuperat un singur punct față de Petrolul. În runda viitoare, ploieștenii urmează să joace tot acasă, contra celor de la Farul Constanța, iar un rezultat negativ ar putea însemna o criză pentru „lupii galbeni”.