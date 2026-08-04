Sport

Neașteptat: câte bilete a vândut echipa lui Darius Olaru pentru meciul din Champions League, deși nu evoluează pe propriul stadion

Royale Union Saint-Gilloise, echipa la care evoluează Darius Olaru, nu își poate disputa meciurile din Europa pe propria arenă, însă chiar și în acest context, a vândut un număr impresionant de bilete pentru partida cu Bodo/Glimt.
Bogdan Mariș
04.08.2026 | 16:15
Neasteptat cate bilete a vandut echipa lui Darius Olaru pentru meciul din Champions League desi nu evolueaza pe propriul stadion
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Fanii echipei lui Darius Olaru, Union Saint-Gilloise, au achiziționat un număr impresionant de bilete pentru meciul cu Bodo/Glimt din Champions League. FOTO: Royale Union Saint-Gilloise (X)
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Royale Union Saint-Gilloise, echipa care l-a transferat în această vară pe Darius Olaru (28 de ani), nu își poate disputa meciurile din Europa pe propria arenă, stadionul „Joseph Marien”, deoarece aceasta nu îndeplinește cerințele UEFA. Așadar, meciul cu Bodo/Glimt din prima manșă a turului 3 preliminar al Champions League se va disputa la Oostende, oraș aflat la aproximativ 115 kilometri de Bruxelles. Chiar și în acest context, vicecampioana Belgiei a vândut un număr impresionant de bilete.

Câte bilete a vândut echipa lui Darius Olaru pentru meciul din Champions League. Royale Union nu evoluează pe propriul stadion

Până luni seară, Royale Union Saint-Gilloise vânduse peste 5.000 de bilete pentru meciul cu Bodo/Glimt din prima manșă a turului 3 preliminar al Champions League, care se dispută marți, începând cu ora 21:00. Cifra este una impresionantă ținând cont de faptul că meciul se dispută la Oostende, pe KVDO Arena, stadion cu o capacitate de aproximativ 8.400 de locuri.

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Fanii stabiliți în Bruxelles vor fi nevoiți să parcurgă aproximativ 115 kilometri pentru a fi prezenți la meciul contra norvegienilor. Echipa lui Darius Olaru a avut un start perfect în noul sezon, reușind să cucerească Supercupa Belgiei după un succes la loviturile de departajare contra campioanei Club Brugge. Fostul căpitan al FCSB-ului a reacționat după primul său meci oficial la noua echipă.

Ce a declarat antrenorul lui Darius Olaru înainte de meciul cu Bodo/Glimt

David Hubert, antrenorul lui Royale Union, a prefațat partida cu Bodo/Glimt în cadrul unei conferințe de presă. „Avem toate ingredientele necesare pentru a da totul. Bodo/Glimt a făcut la fel de multe puncte ca noi în sezonul trecut (n.r. 9), dar au avansat datorită golaverajului. Până la urmă, au ajuns în optimi. Faptul că au reușit să o elimine pe Inter Milano spune multe despre calitățile lor. Nu ne mai pot surprinde.

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Sunt în vârful fotbalului norvegian de mulți ani și, la fel ca noi, au parcurs un drum lung, reușind însă să obțină un succes rapid, dar stabil, atât în ​​campionatul intern, cât și pe plan european. Ca antrenor, e interesant de urmărit. Știm că sunt foarte puternici acasă, dar ne concentrăm pe meciul din prima manșă. Va fi o provocare frumoasă contra unei echipe puternice”, a afirmat tehnicianul, conform bruzz.be. Returul din Norvegia se va disputa marți, 11 august, de la ora 19:00.

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