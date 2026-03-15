Neașteptat! Câte bilete s-au vândut la FCSB – Metaloglobus, debutul lui Mirel Rădoi la campioana României

Meciul FCSB-ului cu Metaloglobus a fost reprogramat de trei ori. Câți fani vor fi prezenți pe Arena Națională la debutul lui Mirel Rădoi.
Bogdan Ciutacu
15.03.2026 | 15:04
Mirel Rădoi, la prima sa conferință de presă în calitate de noul antrenor al lui FCSB Foto: Sport Pictures
Campioană României debutează pe teren propriu în play-out-ul din SuperLiga, partidă care marchează și primul meci în calitate de antrenor principal al lui Mirel Rădoi, un moment extrem de așteptat de suporterii care speră ca fostul căpitan să ducă echipa în cupele europene.

Câte bilete s-au vândut la FCSB – Metaloglobus, meciul de debut al lui Mirel Rădoi

FANATIK a aflat că vânzarea la bilete a fost dată peste cap după ce meciul a fost mutat de trei ori: vineri, sâmbătă, iar apoi duminică. Dacă inițial tichetele au fost achiziționate destul de rapid ținând cont de faptul că FCSB întâlnește ultima clasată, după ce a fost mutat meciul vânzările au stagnat.

De altfel, inclusiv actualul tehnician al grupării patronate de Gigi Becali a afirmat că planul de antrenament i-a fost dat peste cap de mai multe ori din cauza programării pe care a tot modificat-o Liga Profesionistă de Fotbal. Așa că, deocamdată nu poate emite o expertiză despre pregătirea fizică a jucătorilor din lotul campioanei României.

„Echipa poate fi îmbunătățită doar la nivel mental. Implicarea lor a fost mai mare până acum, principiile de joc rămân, dar ideile sunt diferite de la staff la staff. Zilele astea au fost dificile pentru noi. Ne-am pregătit cu un mini ciclu săptămânal, în condițiile în care am crezut că jucăm vineri. După, am mutat exercițiile de viteză sâmbătă, iar după antrenament am aflat că jucăm duminică. Nu pot să spun cu exactitate unde suntem acum din punct de vedere fizic”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă premergătoare meciului cu Metaloglobus.

Astfel, până în dimineața meciului fanii campioanei României au achiziționat aproximativ 6.000 de bilete. Mai precis, pe Arena Națională organizatorii așteaptă cel mult 10.000 de spectatori, o asistență destul de mică pentru un meci important, mai ales că reprezintă revenirea lui Mirel Rădoi la echipă. Cu o victorie, pe lângă faptul că poate începe cu dreptul la FCSB, fostul căpitan al roș-albaștrilor se poate instala și pe primul loc în play-out, cu 26 de puncte, cu un punct peste viitoarea adversară, UTA.

Cum arată 11-le trimis în teren de Mirel Rădoi la primul meci pe banca FCSB

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate cum va juca Mirel Rădoi în FCSB – Metaloglobus. Fostul selecționer al României i-a pregătit lui Florin Bratu, aflat și el la debutul pe banca lui Metaloglobus, o mare surpriză: Vlad Chiricheș revine pe teren. Iată cum va arăta echipa în sistemul 4-3-1-2:

Târnovanu – Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Cisotti, Chiricheș, Tănase / Olaru – Tănase / Olaru – Bîrligea, Stoian

Popa – Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Cisotti, Chiricheș, Tănase / Olaru – Tănase / Olaru – Bîrligea, Miculescu

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
