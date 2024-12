Neașteptat! Ce rezultat ar fi vrut Gigi Becali la Dinamo – Rapid 0-0: „Îmi convenea mai mult așa”

Patronul campioanei României a recunoscut că și-ar fi dorit ca Dinamo să o învingă pe Rapid în derby, pentru că punctul obținut în deplasare de giuleșteni poate reprezenta calificarea lor în play-off.

Ce rezultat ar fi vrut Gigi Becali la Dinamo – Rapid

remiza obținută de Rapid în duelul cu Dinamo, mărturisind că și-ar fi dorit o victorie a echipei lui Zeljko Kopic, pentru că punctul obținut de giuleșteni poate fi decisiv pentru intrarea lor în play-off:

„Îmi convenea mai mult să bată Dinamo! Dinamo… n-am treabă, Dinamo n-are licența! Dinamo nu deranjează. Dar Rapid, cu punctul ăla poate să fie în play-off.

Eu cred că Rapid se va întări, dacă Genoa are 2-3 jucători pe care nu îi folosești acolo, o să îi aducă la Rapid. Ce să se mai întărească? Ei ca să se compare cu noi, le trebuie 2-3 jucători de care Liverpool e interesată”.

„Să aleagă de-acolo doi fotbaliști. Sau să aleagă doi de la Manchester City. Așa că… ce mă interesează dacă iau 2-3 jucători care nu joacă la Genoa”, a mai spus Gigi Becali, conform .

„Îl bat măr pe Șucu la fotbal!”

„N-am intrat într-o concurență cu Șucu. Mai ales că la fotbal îl bat măr pe Șucu. Ce știu eu despre frații Pavel, nu cred că ar fi pus pe o interfață. Ăia au bani mulți.

Un om care are atâția bani, nu cred că îl pune pe altul în față. De ce să-l pună pe Șucu, în timp ce ei sunt șapte. Ei fac lucrurile ușor, ușor, o să vedem o echipă Bacău peste 2-3 ani, o echipă puternică.

Șucu e om bogat, nu are probleme. Are bani să ia un club din prima ligă de fotbal din Italia. Are bani și de Rapid. El aruncă bani, dar nu-și permite să arunce. Are bani să țină afacerile astea, dar n-are bani de aruncat”, a .

„Am făcut și eu o afacere cu el! Afacerea mea cu el… trebuia să băgăm 4 milioane și ceva de euro. Am băgat eu toți banii, el nu avea la vremea aia cash, dar s-a ținut de cuvânt, mi-a adus banii, n-au fost probleme.

Eu mi-am crescut afacerea cu vreo 100 de milioane de euro, el a câștigat vreo 30 de milioane de euro. E vorba despre o afacere în imobiliare. Bani are să țină echipele, dar n-are bani de pierdut”, a mai spus patronul FCSB-ului.