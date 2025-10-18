Sport

Neașteptat! Ce s-a ales de fotbalistul care a rupt plasele în Liga 1. Face bani din metalurgie și studiază să ajungă paramedic

Nu toți foștii fotbaliștii se fac antrenori! Un atacant care a impresionat în Liga 1 s-a reprofilat după ce s-a retras. Află cine este fostul internațional care studiază pentru a deveni paramedic
Ciprian Păvăleanu
18.10.2025 | 06:00
Ce mai face Matulevicius, fotbalistul ce a impresionat între anii 2013 și 2015 în tricoul lui Pandurii Târgu Jiu. Foto: Colaj FANATIK

Deivydas Matulevicius a făcut spectacol în tinerețe în Liga 1. El a marcat pe bandă rulantă timp de trei sezoane pentru Pandurii Târgu Jiu, dar a mai jucat de-a lungul carierei și la Rapid, FC Botoșani și CSM Reșița. Spre deosebire de alți foști fotbaliști, viața lituanianului s-a dus într-o cu totul altă direcție după ce și-a agățat ghetele-n cui.

Ce face în prezent Deivydas Matulevicius, fostul atacant cu multe sezoane în România

Matulevicius a ajuns în Liga 1 la Pandurii Târgu Jiu de la formația poloneză Cracovia. La acea vreme, între anii 2013 și 2015, lituanianul a fost un atacant destul de important al primei divizii românești, iar alături de gorjeni a devenit vicecampion și a ajuns până în grupele Europa League.

Uriașul atacant ce măsoară 1,90 m s-a retras din activitate la doar 32 de ani, iar cariera sa a luat o întorsătură incredibilă. Lituanianul nu a mai continuat în sport, iar în acest moment nu mai are nicio legătură cu fotbalul. El s-a întors în Lituania, unde s-a îmbogățit în urma afacerilor imobiliare din orașul său natal, Alytus.

De asemenea, Deivydas Matulevicius recunoaște că, alături de vărul său, are o afacere metalurgică, iar în paralel face cursuri de paramedic, fiind foarte încântat de ideea de a putea ajuta oamenii: „Am început cu un văr o afacere cu produse din metal și mă duc la școală să mă fac paramedic. Chiar acum, în septembrie, am început cursurile să pot ajunge paramedic. Îmi place și e important să ajuți oamenii. Mai facem și practică”, a povestit Matulevicius pentru iamsport.ro

Puțini știu acest lucru! Matulevicius a jucat pentru Rapid în diviziile inferioare

Deși nu multă lume știe, pe lângă Pandurii și FC Botoșani, Matulevicius a fost jucător al Rapidului. Într-adevăr, lituanianul nu i-a prins pe giuleșteni într-o perioadă de glorie, ci mai degrabă într-o reconstrucție. Vârful de atac a fost unul dintre jucătorii importanți care au ajutat ca formația de sub Podul Grant să promoveze în Liga a II-a.

Deși a fost alături de Pandurii pe stadioane precum Estadio Municipal de Braga sau Artemio Franchi (Fiorentina), fanii din Giulești l-au lăsat fără cuvinte pe lituanian, deși echipa evolua în al treilea eșalon valoric românesc: „Eram la Liga a III-a, dar era altceva, jucam cu stadioane pline… Nici în Liga 1 nu joacă mulți cu atâția suporteri câți aveam noi atunci! Pentru mine cel mai bun suporter e cel rapidist. Însă în Giulești și presiunea e foarte mare. Dacă nu câștigi două-trei meciuri începe presiunea”, a dezvăluit Matulevicius.

Cum arată CV-ul complet al lui Deivydas Matulevicius

În cariera sa, Pandurii a rămas echipa pentru care vârful lituanian a jucat cel mai mult, la o diferență foarte mare de celelalte experiențe. Pentru gorjeni, Deivydas Matulevicius a evoluat în 84 de partide și a înscris 27 de goluri și a oferit 10 assisturi.

O altă echipă pentru care el a performat foarte bine a fost una din campionatul țării sale natale. În 31 de meciuri pentru Zalgiris, „Gigantul” a înscris 19 goluri și a dat 8 pase de gol, o statistică de aproape o contribuție pe meci.

Pe lângă aceste două formații, Matulevicius a mai fost la echipe precum DFK Dainava, FC Botoșani, Odra Wodzislaw, Interas, Mouscron, Tobol, Hibernian, Vilnius, CSM Reșița, Cracovia, KuPS, Glentoran și Rapid. La nivel internațional, atacantul a adunat 40 de meciuri pentru reprezentativa Lituaniei și are 5 goluri marcate sub drapelul țării sale.

