Neașteptat! Scăparea lui Dennis Man din „infernul” de la PSV poate veni din Spania

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Salvarea carierei lui Dennis Man ar putea veni din Spania, acolo unde numărul mic de minute jucat pentru campioana Olandei nu au trecut neobservate de o echipă de tradiție din La Liga. Fostul jucător de la Parma se află pe lista de transferuri a celor de la Valencia, grupare care caută cu disperare soluții pentru redresarea liniei offensive. Chiar dacă traversează o perioadă extrem de slabă în campionat, ocupând locul 19, direct retrogradabil, celebra grupare iberică rămâne un club de top pe a cărui listă de achiziții figurează românul în vârstă de 28 de ani.

Concurență de gală pentru transfer și un viitor sub semnul întrebării

Pentru a prinde transferul pe Mestalla, internaționalul tricolor trebuie să câștige o luptă acerbă cu alți doi jucători de top aflați în atenția spaniolilor pentru postul de extremă dreapta: italianul Federico Chiesa (Liverpool) și belgianul Johan Bakayoko (RB Leipzig), conform celor de la El Gol Digital. Valencia ar fi a patra echipă din CV-il lui Man, după PSV, Parma, FCSB și UTA Arad.

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Contextul unui coșmar în Olanda: „Personaj secundar” și ignorat de Peter Bosz la PSV

Interesul celor de la Valencia vine pe fondul unei rupturi aproape totale între Dennis Man și banca tehnică a celor de la PSV Eindhoven. Sosit cu ambiții mari în Olanda și având contract valabil până în iulie 2029, atacantul român a ajuns să fie o prezență decorativă pentru campioana Eredivisie.

Man a fost lăsat din nou pe banca de rezerve, privind neputincios cum antrenorul Peter Bosz efectuează alte mutări chiar și pe finalul partidei, când tabela indica un avantaj uriaș. Statistica din acest sezon este una alarmantă pentru jucătorul cotat la 12 milioane de euro pe Transfermarkt.

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Man a adunat în total doar 159 de minute în toate competițiile, fiind utilizat în 7 partide (toate din postura de rezervă) fără a reuși vreo contribuție decisivă la golurile echipei. Media sa de 22 de minute per meci jucat și situația similară din UEFA Champions League — unde a fost lăsat rezervă neutilizată și în duelul cu Club Brugge, având la activ doar 9 minute bifate în faza principală — transformă următoarea perioadă de mercato într-o oportunitate vitală pentru ca românul să-și relanseze cariera departe de Eindhoven.