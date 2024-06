Nebun sau patriot? Cum este de fapt omul George Simion, preşedintele AUR, în viziunea lui Cristian Terheş

Eurodeputatul Cristian Terheş, liderul Partidului Național Conservator Român (PNCR), deschide lista alianței electorale AUR pentru alegerile europarlamentare.

Cum este de fapt omul George Simion în viziunea lui Cristian Terheş

pentru FANATIK cum este George Simion ca om, dincolo de imaginea sa de lider politic. Europarlamentarul și-a declarat admirația față de președintele partidului AUR și față de performanțele sale.

ADVERTISEMENT

„E un om foarte ok. Eu am o relație extrem de bună cu el. Pot să vă spun că este un om extrem de inteligent, un om care ascultă la sfaturi bune, un om care a dovedit că poate ridica un partid totuși peste noapte.

Dacă ne uităm la AUR în 2020, de la un partid care la localele de atunci a avut zero și ceva, a ajuns în două-trei luni de zile să aibă 10% la parlamentare. Performanța din 2020 clar este a lui George.

ADVERTISEMENT

Gândiți-vă că până când AUR a intrat în Parlament, lumea simțea: ‘Dom’le avem nevoie despre un partid care să vorbească despre națiune’, dar veneau o serie de propagandiști care spuneau: ‘nu se poate’. Și totuși AUR a dovedit că se poate.

George Simion este o persoană extrem de inteligentă, deschisă la sugestii, este un om care a dovedit că este și un extrem de bun politician, pentru că totuși să ridici un partid peste noapte la 10% e ceva”, a declarat Cristian Terheș la “Sport şi Politică”.

ADVERTISEMENT

Eurodeputatul a subliniat că „în esență” un om bun și că, niciodată în discuțiile premergătoare formării alianței partidelor suveraniste și naționaliste, Simion nu a urmărit vreun interesa personal.

„Este o persoană tânără, totuși un politician tânăr și pentru un politician tânăr pot să spun că a realizat extrem de mult și pentru lucrul acesta nu poate să fie decât felicitat.

ADVERTISEMENT

Cred că în esență este un om bun. Am mai vorbit cu el, că noi vorbim cred că de vreo trei ani de zile despre crearea acestei alianțe pentru a-i aduna pe toți suveraniștii, conservatorii, etc.

Niciodată când am stat cu el la discuții nu s-a pus problema de un interes personal. Toată discuția pe care am avut-o cu el a fost: cu ce te pot sprijini la Bruxelles, să apărăm România. Eu la fel: ajuta-ma cu chestia asta în Parlamentul României, hai să facem acțiuni comune. Adică, pentru români. Este un om cu are se poate colabora și cu care se poate construi”, a mai declarat europarlamentarul pentru FANATIK.

Cristian Terheș a mai vorbit și despre cine sunt românii pe care își propune să continue să îi reprezinte în Parlamentul European și cum vde viitorul României în Uniunea Europeană.

„Există în România în momentul de față un filon tot mai mare de persoane care spun ‘dorim să rămânem în UE, dar e important să rămânem cu capul sus și să ne urmăm interesele’.

Și exact vocea acestor oameni doresc să fiu în Parlamentul European. Nu (să arătăm n.r.) ca un land și nu să ieși afară din UE.

Realitatea faptică este că, dacă s-ar pune problema unui ROEXIT noi nici n-am putea negocia că n-am avea cu cine să negociem un ROEXIT cum a făcut UK.

Noi avem nevoie să menținem ceea ce funcționează și să cerem și să ne luptăm pentru reformarea lucrurilor care nu funcționează”, a mai precizat politicianul.

Nebun sau patriot? Cum este de fapt omul George Simion, preşedintele AUR, în viziunea lui Cristian Terheş

Comandat de Partidul National Conservator Roman – Alianta AUR CMF 41240006