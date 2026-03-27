“Nebuni de oameni!” Florin Tănase, mesaj în direct pentru MM Stoica despre așa-zisul scandal din vestiarul României

A fost supărare mare în vestiarul naționalei României după înfrângerea de la Istanbul, din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial. Presa turcă a relatat un așa-zis incident. Florin Tănase a fost acuzat că ar fi aruncat cu un scaun spre colegi, însă mijlocașul a dezmințit zvonurile. Mihai Stoica a citit mesajul primit de la jucătorul de la FCSB în direct la emisiunea MM la FANATIK.

Ce s-a întâmplat, de fapt, după Turcia – România

Jurnaliștii turci au scris că, la finalul meciului pe care România l-a pierdut pe Beșiktaș Park din Istanbul Florin Tănase a fost prezentat drept cel mai violent fotbalist și s-a relatat chiar că ar fi aruncat cu un scaun.

. FRF a postat, prin intermediul rețelelor de socializare, un comunicat în care a precizat clar că nu s-a pus problema ca în vestiar să fi existat altercații între fotbaliști, iar relatările jurnaliștilor turci nu se bazează pe fapte concrete.

Prima reacție a lui Florin Tănase după ce s-a scris că a aruncat cu scaune în vestiar după Turcia – România 1-0

A doua zi după meci, Mihai Stoica l-a întrebat pe Florin Tănase dacă s-a pus problema unei astfel de atmosfere în vestiar, iar fotbalistul i-a răspuns printr-un mesaj simplu: „Minciună, nebuni de oameni!”. Managerul campioanei României a spus că nu îl vede pe Tănase drept un jucător care să aibă un astfel de comportament violent.

„Îți dau cuvântul meu de onoare. I-am scris mai devreme. L-am întrebat: dai cu scaune în oameni? Așa violent ești? I-am scris în emisiune. Bazaconii. Cică a dat cu scaune… Mă așteptam la alții, poate. Tănase? Cum să facă el așa ceva?”, a declarat Mihai Stoica, în direct și în exclusivitate la MM la FANATIK.