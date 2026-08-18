Nebunia anului: antrenorul a leșinat și a ajuns la spital când a văzut că cele două soții s-au luat la bătaie într-un bar!

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Hossam Hassan, selecționer al Egiptului, a ajuns la spital dintr-un motiv incredibil. Tehnicianul și-a pierdut cunoștința în timpul unui conflict violent între cele două soții ale sale. Episodul halucinant a avut loc într-un hotel de lux unde Hassan se afla împreună cu cele două femei. Potrivit locală, situația a degenerat rapid la scurt timp după ce femeile s-au așezat la aceeași masă.

Hossam Hassan, năucit de conflictul soțiilor

Cele două soții au început contrele verbale, iar discuția s-a transformat rapid într-o încăierare. Martorii susțin că în timpul conflictului au fost aruncate obiecte și chiar s-au împărțit lovituri. Angajații hotelului au fost nevoiți să intervină pentru a le despărți pe cele două femei și pentru a pune capăt scandalului.

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În tot acest timp, și s-a arătat extrem de afectat de cele întâmplate. La scurt timp după încăierare, fostul mare atacant egiptean și-a pierdut cunoștința. Acesta a fost preluat de urgență de un echipaj medical și transportat la o clinică din apropiere pentru a primi îngrijiri de specialitate.

Presa din Egipt a anunțat că starea lui Hossam Hassan este una bună în acest moment, iar acesta se află în afara oricărui pericol.

Până în momentul de față, nu s-a aflat motivul exact pentru care cele două femei s-au luat la ceartă. Poliția a ajuns la fața locului, dar niciuna dintre cele două femei nu a dorit să depună plângere. Scandalul s-a mutat, apoi, în spațiul public. Rudele și apropiații celor două femei au lansat acuzații reciproce pe rețelele sociale și chiar în presa locală.

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Cine este Hossam Hassan

Hossam Hassan este cel mai bun marcator din istoria naționalei Egiptului, cu 69 de goluri. Cu unul mai mult decât un alt egiptean de renume, Mohamed Salah. Cel mai probabil, îl va întrece curând. De asemenea, Hassan este și al doilea cel mai selecționat jucător din istoria țării sale, cu 176 de jocuri. La acest capitol, Salah are doar 121.

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Hossam Hassan a fost unul dintre primii atacanți egipteni care au făcut pasul către Europa, la începutul anilor 90. A jucat pentru PAOK Salonic (Grecia) și Neuchatel Xamax (Elveția), apoi s-a întors în țara natală, unde a scris istorie pentru Al-Ahly, Zamalek sau Al Masry. Ca antrenor, le-a pregătit printre altele pe Zamalek, Ismaily, Al Ittihad Alexandria, Pyramids, naționala Iordanului și, din 2024, naționala Egiptului.

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