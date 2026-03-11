Sport

Nebunia Bodo/Glimt continuă în Champions League! Presa din Europa, uluită: ce au scris L’Equipe, Marca și BBC după victoria norvegienilor cu Sporting

Gabriel-Alexandru Ioniță
12.03.2026 | 00:49
Jucătorii de la Bodo/Glimt înaintea unui meci de Champions League. Foto: Hepta
Bodo/Glimt continuă să facă furori în Champions League în acest sezon. După ce a reușit să se califice pe ultima sută de metri în play-off-ul competiției învingând Manchester City pe teren propriu în acea grupă unică, iar ulterior a trecut de Interul lui Cristi Chivu în această fază, după o dublă victorie, ajungând astfel în optimile de finală, echipa din Norvegia este acum aproape de calificarea în sferturi.

Miercuri seară, noua minune a „Europei” a jucat pe teren propriu prima manșă din optimi contra celor de la Sporting și s-a impus cu scorul de 3-0, grație golurilor marcate de Fet în minutul 32 din penalty, Blomberg în minutul 45+1 și Hogh în minutul 71. Așadar, norvegienii sunt în mod clar mari favoriți la calificarea mai departe înaintea returului de săptămâna viitoare de la Lisabona.

Această nouă victorie obținută de Bodo/Glimt a impresionat, din nou, cele mai mari publicații de sport din Europa. În primul rând, jurnaliștii de la BBC au remarcat că formația norvegiană a devenit cu această ocazie doar a cincea echipă din afara primelor cinci campionate de pe continent care reușește să ajungă la cinci victorii consecutive în Champions League în acest secol. De asemenea, ei au descris jocul prestat contra lui Sporting drept „stelar”.

Bodo a încheiat faza principală cu două victorii în ultimele două etape. Ulterior, a câștigat ambele meciuri cu Inter în acel play-off, iar acum a învins Sporting în turul din optimile de finală.

Totodată, francezii de la L’Equipe au titrat că „Bodo/Glimt își continuă visul european după ce a dominat-o pe Sporting”, iar în text au notat că deja nu mai este o surpriză atunci când gruparea norvegiană obține o victorie în cea mai importantă competiție la nivel de cluburi de pe întreaga planetă.

Presa din Portugalia, autoironică: „Leul s-a scufundat după ce s-a lovit de iceberg”

Spaniolii de la Marca s-au referit în titlu la Bodo/Glimt ca la un avion care s-a lansat la viteză maximă, iar în continuare au apreciat că nordicii pot fi considerați deja drept calificați în sferturile de finală din Champions League. Bineînțeles că presa de sport din Portugalia nu a „gustat” deloc aceasă înfrângere aspră suferită de Sporting. „Leul, scufundat după ce s-a lovit de iceberg”, au titrat jurnaliștii de la A Bola. 

Nu în ultimul rând, bineînțeles că presa din Norvegia a făcut o adevărată sărbătoare din această victorie de senzație. De exemplu, cei de la Dagbladet au descris ce s-a întâmplat miercuri seară drept „un nou șoc”. De asemenea, ei s-au întrebat dacă nu cumva soarta calificării în sferturile de finală a fost decisă deja.

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
