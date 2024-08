Ionel Dănciulescu a depănat amintiri din perioada în care a evoluat în Ștefan cel Mare. Invitat în cadrul unui podcast, a povestit cum a sabotat una dintre ședințele tehnice ale antrenorului de-atunci, Ioan Andone.

Nebunia făcută de Ionel Dănciulescu la ședințele lui Ioan Andone de la Dinamo! „Mă omoară nea Ando dacă aude!”

Ionel Dănciulescu este o figură emblematică în Ștefan cel Mare. Fostul atacant a îmbrăcat tricoul alb-roșu în 318 meciuri, reușind să marcheze 135 de goluri și să ofere 17 pase decisive. Fost elev al lui Ioan Andone, Dănciulescu a explicat că „Fălcosul” obișnuia să țină ședințe tehnice în care fotbaliștii revedeau meciurile.

Principalul obiectiv al lui Ioan Andone era ca jucătorii săi să elimine erorile de ordin tactic. Unii dintre fotbaliști erau plictisiți de ședințele antrenorului, printre ei și „Danciu”. a decis să ia atitudine.

Ionel Dănciulescu a distrus intenționat un DVD pentru ca ședința tehnică să se încheie mai repede decât era programat. Fostul atacant a turnat apă pe DVD, însă colegii nu l-au pârât, iar Ioan Andone nu a aflat de isprava fostului său elev.

“Am făcut și eu una… Mamă… Era Nea’ Ando și el era înnebunit cu vizionările. Bă, deci vedeam… La un moment dat vedeai fundașul, vedeai meciul și, normal, mai vedeai încă o dată meciul și la fiecare în parte toate fazele se repetau.

„Bagă DVD-ul și nu mergea. Curgea apa din el”

Atunci era cu DVD-uri. Bă și zic, nu știa nimeni… M-am dus, am luat niște apă… Cred că dacă aude Nea’ Ando’ mă omoară. Am luat paharul de apă și pac, am turnat apă în el. Vine Ando la ședință.

Bagă DVD-ul și nu mergea. Bă, ce are, bă, ăsta? L-a luat și curgea apa din el. ‘Bă, care ați făcut asta?’. Mă trotila dacă era să știe, îți dai seama. A luat altul, dar n-am fost dat în primire, am scăpat”, a povestit Ionel Dănciulescu, potrivit .

Ionel Dănciulescu are în palmares 5 titluri cu Dinamo. Totodată, „Danciu-gol” a câștigat patru Cupe ale României și trei Supercupe ale României alături de formația din Ștefan cel Mare. În sezoanele 2003/2004 și 2007/2008, Dănciulescu a fost golgheterul Ligii 1.

În 2004, Ionel Dănciulescu a cucerit titlul cu Dinamo. „Câinii” erau antrenați în acel moment de Ioan Andone, care a avut 3 mandate pe banca alb-roșiilor, ultimul în perioada mai 2016 – februarie 2017.