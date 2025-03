Nebunie! Cum a ratat Aliuță un meci Șahtior – Lazio din grupele Champions League: „Mi-a murit bunica! De vreo șapte ori…”. Amenințări incredibile ale lui Rinat Ahmetov

Marian Aliuță a făcut super dezvăluiri la emisiunea „Suflet de Rapidist”, moderată de Robert Niță în fiecare marți de la 13:30 pe FANATIK.RO. despre perioada Șahtior Donețk.

Marian Aliuță, dezvăluiri incredibile despre perioada Șahtior: „Am vrut să plec. Îmi plăcea acasă. Ziceam că antrenamentele sunt grele”

Marian Aliuță s-a adaptat destul de greu în Ucraina și a vrut să renunțe imediat : „Am vrut să plec în primele 6 luni. Era o nebunie, o prostie. Gândește-te că am ajuns acasă, ne-am calificat în Champions League și eu la primul meci cu Lazio n-am venit. Tu îți dai seama?

Am stat acasă. Îmi plăcea acasă, ziceam că sunt antrenamentele grele. Mă loveau ăia pe la antrenamente la început că eram primul străin din istoria clubului. Și îmi dădeau rușii ăia, că aveau vână. S-a întrerupt campionatul și imediat era meci în cupele europene. Era cu echipa națională”.

Aliuță găsea tot felul de scuze pentru a nu se întoarce la Donețk: „Am stat acasă două săptămâni. Eu trebuia să stau trei zile. Că a murit bunica de vreo 7 ori. Mi-au zis ăia de la club… ‘A murit bunica’. Știau, gata. ‘De câte ori?’. ‘Are 10 vieți’. Și m-a sunat Ahmetov atunci că aveam probleme și le-am zis că nu mai vreau să vin. Dăduseră bani pe mine…”.

Marian Aliuță, întâlnire de gradul zero cu Rinat Ahmetov: „Dai banii înapoi și tot neamul tău vindeți tot și când sunteți toți pe stradă sunteți liberi”

Marian Aliuță era convins că va reuși să își rezilieze contractul cu ucrainienii: „Și mi-a zis că e OK. Mi-a făcut legătura și a spus: ‘Vrea președintele să vorbească cu tine’. Mamă, zic să vezi ce vrea ăsta. Dar eu eram convins, eram tare în gură că nu mai vin, vă dau banii înapoi. Nu realizam că aveam 20 și ceva de ani. Uitasem și că dăduseră bani pe mine.

Credeam că dacă dau banii înapoi dup-aia sunt liber, nu mai vin. Ei m-au protejat: ‘Are probleme, are probleme’. Asta înainte de meciul cu Lazio, cu două zile înainte. Azi mi-aș fi dorit să fiu în tribună la meci, dar în teren. Și eu nu m-am dus. Nebunie!”.

A urmărit prima discuție cu magnatul rus al lui Șahtior Donețk, Rinat Ahmetov: „Ce crezi, îmi face legătura cu el că eu vorbeam rusă, că știam de la Tiraspol. Și îmi spune: ‘Marian, ce se întâmplă, ce probleme ai?’. M-a luat frumos. Ce nemulțumiri ai, ce s-a întâmplat, de ce nu mai vrei.

Adică n-au zis cum e la noi: ‘Nu mai vrei, gata’. Trebuie să știm și noi ce te nemulțumește. Zic: ‘Nu, sunt bine, dar psihic mi-e greu pentru că sunt departe, sunt în Ucraina cu familia…’ Eu mă referam la tot neamul care e în România, trei milioane, nu știu câți suntem toți”.

Ahmetov l-a băgat apoi în sperieți pe Aliuță: „’OK, și care e decizia ta?’. ‘Nu mai vin!’. ‘Bine, uite cum facem. Dacă nu mai vrei nu e nicio problemă, dar dai banii înapoi și tot neamul tău vindeți tot și când sunteți toți pe stradă sunteți liberi’. Așa mi-a zis Ahmetov”.

Marian Aliuță s-a întors val-vârtej la Șahtior: „6 salarii nu le iei”

Marian Aliuță a revenit la echipă imediat după partida cu Lazio Roma: „’Când trebuie să vin?’. ‘Azi’. ‘Păi n-am avion azi. Faceți-mi biletul, mâine sunt acolo’. Am ajuns la Donețk după meci, la ședință. Știi ce era în oraș? A fost nebunie la meci. Primul meci din Champions League în grupe”.

A urmat apoi un șoc pentru jucător: „Am ajuns la bază. Mă cheamă antrenorul și a început să îmi pună muzică rusească. ‘Îți place melodia asta? Vezi când te duci sus nu vorbești nimic: 6 salarii nu le iei’.

Aliuță a dezvăluit suma uriașă pe care a câștigat-o în Ucraina: „Luasem 200,000 de dolari la semnătură și aveam 10,000 pe lună. În țară aveam 7,000 pe an. Asta era diferența. Nu mai vorbesc de prime. Nici nu știu cât s-a luat. Milioane! Primele erau mai mari decât tot contractul și aveam 320,000 de dolari pe an. Bani mulți! Am luat și 100,000 la un meci!”.

Discuția cu antrenorul l-a speriat însă teribil: „Și acuma cum să tac? Ăla îmi zice: ‘Taci din gură, că ți-i dau eu’. ‘Nu, nu, nu! Vreau banii!’. Deși eu greșisem. După aceea mă gândeam: ‘De ce îmi bagă muzică?’. Mă gândeam că mă omoară și mă vedeam ca în filme cum mă spânzură, dar nu era nimic. Filme, ce auzeam eu pe-acolo. Mă gândeam că poate îmi face ceva”.

Rinat Ahmetov, un om de neatins: „Aveau niște câini care detectau bombe”

Marian Aliuță nu va uita niciodată ce presupunea o întâlnire cu Rinat Ahmetov: „Era la un nivel… Nici Iohannis nu era așa de în siguranță ca Ahmetov. Venea cu 10 mașini blindate la bază. 10 S-uri. Nici nu puteai să deschizi ușa. Veneau cu arme, toți cu căști, exact ca în filme.

Înainte să vină el la bază, aveau niște câini care detectau bombe. Veneau pe la gunoi, veneau în vestiar, pe la saună, peste tot. Toată baza până sus. Cu 2-3 ori înainte ei asta făceau. Și când venea, îl vedeai: prestanță, siguranță, la alt nivel”.

Nimeni nu credea însă ceea ce Aliuță trăia la Șahtior: „Eu am fost unul dintre jucătorii pe care i-a iubit cel mai mult. Florea știe foarte bine că a fost cu mine acolo. Mi-a zis: ‘Când vorbeai de bani, de sume, râdeau ăia pe la Dinamo din echipă. ‘Ia uite-l pe-ăsta, se dă mare și uite unde s-a dus să joace’. Când a venit și a văzut că am jucat cu St. Gallen și i-am bătut acasă cu 5-1. Ne-am dus acolo în vacanță, îți dai seama.

Cum a luat 60,000 de dolari în doar o săptămână: „Jumătate din valoarea contractului”

Marian Aliuță a câștigat sume uriașe la Șahtior: „Și am luat 25,000 de dolari că era primul tur. A zis: ‘Mamă, ce bani’. Imediat am jucat cu Dinamo Kiev: 35,000 în campionat. Deci într-o săptămână luasem vreo 60,000, jumătate din contract. Și ăla zicea: ‘Păi bă, eu am luat campionate la Dinamo cu Dinu, cu ăia. Dacă am luat 7-8, 10,000 de dolari’.

Fostul mijlocaș a povestit cum arăta baza lui Șahtior: „Când vedeai că te cheamă sus… Deci la parter la bază erau vestiarele, piscina, recuperarea, cabinet la etajul 1, 2 și 3. Era și spital. Și eu vorbesc de Șahtior din anii 2000. Niciun jucător nu se schimba în vestiar. Te duceai în cameră, te schimbai și veneai cu halat cu Șahtior, te duceai jos și luai echipamentul.

Și îmi bagă muzică. ‘Mamă, ăsta mă pregătește’. ‘Te duci sus, nu vorbești nimic. Taci din gură că ești vinovat’. Și eu încercam: ‘Taci!’. Și antrenorul mă iubea și el mă lua frumos: ‘Cum e acasă? Ce fac copiii?’. Și eu greșisem, nu venisem la un meci”.

Aliuță consideră că tehnicienii români ar trebui să învețe din acest exemplu: „Asta e diferența între antrenorii care au ranchiună și îți dau în cap când greșești. Ar trebui un antrenor să se uite și vârstă. Te uiți la calitatea unui jucător: Bă, am nevoie de el. Hai să-l instruiesc că e copil. La noi imediat îți dă în cap. Că e tupeist, dar nu se uitau la calitățile tale alți antrenori”.

Jucătorul care a evoluat mai bine de doi ani la Donețk și-a mai adus aminte un episod savuros: „Mă duc sus. Acolo era recreere pentru fotbaliști. Bowling, biliard, barul clubului unde noi beam cafele. Acolo am înțeles eu ce înseamnă caviar. Îți dai seama de une veneam noi. Apoi și-au dat seama că eu și nigerienii luam telefonul de la bar și vorbeam de 10-15,000 de dolari pe lună! Eu mai aveam bun simț, dar nigerienii ăia vorbeau câte 2-3 ore, nu îi mai luai telefonul din mână”.

Marian Aliuță, față în față cu Rinat Ahmetov: „Vă promit că din momentul ăsta nu mai greșesc niciodată”

Rinat Ahmetov a vrut să îl amendeze pe Aliuță cu nu mai puțin de 60,000 de dolari: „Mă cheamă și a început să-mi spună: ‘De ce n-ai venit?’. ‘Am simțit așa că nu mă adaptez aici’. ‘Nu este adevărat. Noi de-aia suntem aici, să te ajutăm. Uite, pentru că ai greșit 6 luni nu iei banii’. N-am zis nimic. Prin atitudinea lui impunătoare, n-aveai ce să…’Te rog frumos să nu mai procedezi așa’”.

Într-un moment de luciditate, jucătorul i-a făgăduit: „Am avut un moment de sinceritate și atunci i-am zis: ‘Am greșit, vă promit că din momentul ăsta eu nu mai greșesc niciodată’. Până la finalul contractului eu n-am mai greșit.

I-am zis: ‘O să îmi dau toată silința ca eu să joc, că de-asta m-ați adus aici. Eu nu voi mai greși’. Deci crede-mă, următorul meci am fost titular în campionat deși lipsisem două săptămâni”.

Aliuță crease deja animozități și în vestiar: „Pentru că simțeam jucătorii și îi auzeam, au fost nemulțumiți și pe bună dreptate. Și erau câțiva jucători cu calitate. Dar e după aceea m-am făcut respectat în echipă prin joc. N-am avut niciun fel de problemă. Marian Savu știe foarte bine că a fost și el acolo și a fost rezervă cu Lazio”.