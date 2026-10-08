„Nebunie curată”. David Silva revine pe teren la 40 de ani, după 3 ani de pauză!

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David Silva revine pe teren la 40 de ani, după 3 ani de la retragerea din activitatea de fotbalist profesionist. Ultima dată, mijlocașul ofensiv spaniol crescut de a evoluat în , la Real Sociedad. Iar acum fostul internațional din a făcut o alegere extrem de surprinzătoare. Mai exact, a decis să semneze cu o echipă din Hong Kong.

David Silva revine pe teren la 40 de ani, la 3 ani de la retragere. A semnat cu o echipă din Hong Kong

Este vorba despre Supreme Sha Tin, grupare de primă ligă. Clubul a făcut anunțul oficial în acest sens în cursul zilei de miercuri. „Yo! Nebunie curată! Anunțăm oficial că legendarul mijlocaș spaniol David Silva a semnat cu Supreme Sha Tin. David Silva va ajunge în Hong Kong pentru a se acomoda, pentru a începe să se antreneze și pentru a-și construi ritmul de joc înainte de debutul pe teren. Stați aproape!”.

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Cine este David Silva. Carieră de excepție pentru mijlocașul ofensiv spaniol

David Silva a crescut la juniorii celor de la Valencia, iar ulterior, la o vârstă destul de fragedă, a făcut pasul spre prima echipă a „liliecilor”. Ulterior, a fost împrumutat pe rând la Eibar și Celta Vigo, pentru ca apoi să devină jucător de bază la gruparea de pe „Mestalla”. În vara anului 2010, Silva a fost cumpărat de Manchester City pentru o sumă puțin mai mare de 28 de milioane de euro.

A jucat pe „Etihad” până în august 2020, atunci când a plecat din postura de jucător liber de contract la Real Sociedad. La formația din San Sebastian a evoluat până în iulie 2023, când a decis să se retragă din activitate. Dar iată că acum a surprins pe toată lumea și a hotărât să revină în fotbal, semnând cu gruparea din Hong Kong.

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De-a lungul carierei sale de până acum, David Silva a câștigat de două ori Cupa Spaniei, în 2008 cu Valencia și în 2020 cu Real Sociedad. De asemenea, și-a trecut în palmares alături de Manchester City patru titluri de campion în Premier League, două Cupe ale Angliei, cinci Cupe ale Ligii și două Supercupe, devenind astfel o adevărată legendă pentru „cetățeni”. La nivel internațional, David Silva a fost de două ori campion european cu Spania, în 2008 și 2012, și o dată campion mondial, în 2010. În plus, a fost și campion european la nivel de Under 19.