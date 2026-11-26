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Borac Banja Luka a fost foarte aproape de una dintre cele mai mari surprize ale etapei din Conference League, joi seară, pe „Gradski stadion” din Banja Luka. Gazdele au avut 2-0 după golurile lui Luka Juricic (min. 22) și Matej Deket (min. 29), dar oaspeții au întors rezultatul după un final incredibil, prin reușitele lui Nikola Krstovic (min. 86), Sead Kolasinac (min. 90) și Davide Zappacosta (min. 90+3).

Luka Juricic a înscris în poarta celor de la Atalanta

că este capabilă să producă marea surpriză în fața Atalantei, formație evaluată la aproximativ 450 de milioane de euro. Bosniacii au pornit excelent și au reușit să conducă la un moment dat cu 2-0, însă finalul confruntării a fost unul dramatic, iar italienii au întors rezultatul în ultimele minute.

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Momentul psihologic al partidei s-a consumat în minutul 75, la 2-0, când Abel Pascual de la Borac a primit cartonașul roșu. 13 minute mai târziu, Sebastian Herrera avea să fie și el eliminat, la 2-1. Din acel moment, Atalanta a luat cu asalt poarta bosniacilor și a reușit să obțină toate cele trei puncte.

Luka Juricic, fostul atacant al celor de la CFR Cluj, a fost unul dintre oamenii care au contribuit la prestația excelentă a gazdelor. Borac a deschis scorul în minutul 22, prin Juricic, iar Matej Deket a majorat avantajul în minutul 29. Bosniacii au rezistat până în minutul 86, când Nikola Krstovic a reaprins speranțele italienilor. Sead Kolasinac a egalat în minutul 90, iar Davide Zappacosta a dat lovitura decisivă în prelungiri, completând revenirea Atalantei.

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Maurizio Sarri a mizat pe o formulă de start puternică, apropiată de cea utilizată în Serie A. Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Ederson, Pasalic, Zalewski și Scamacca s-au regăsit printre titulari, în timp ce Bellanova și De Ketelaere au fost introduși pe parcursul partidei.

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De cealaltă parte, Vinko Marinovic a apelat la un lot format în mare parte din jucători proveniți din spațiul ex-iugoslav. Printre excepții s-a numărat și Bart Meijers, olandezul care a evoluat timp de patru sezoane la Petrolul Ploiești, înainte de a ajunge la formația din Bosnia.

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Luka Juricic, insuficient de bun pentru SuperLiga

În vara lui 2023, în încercarea de a-și întări lotul pentru lupta la titlu, CFR Cluj îl transfera pe Luka Juricic de la Pyunik Erevan, în schimbul a 200.000 de euro.

Atacantul nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor, iar după doar șase luni revenea în Armenia, sub formă de împrumut. În ianuarie 2025, atacantul a revenit la CFR Cluj, dar din nou fără succes. , la Borac Banja Luka.

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De când s-a întors în țara natală, Juricic este o adevărată mașinărie de goluri: 41 de goluri și 10 pase decisive în 60 de partide oficiale pentru Borac Banja Luka în toate competițiile.