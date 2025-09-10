Sport

Nebunie în America de Sud! Brazilia, învinsă de o națională de 60 de ori mai „ieftină”. Argentina a pierdut și ea. Cine merge la barajul intercontinental

Bolivia a prins nesperat locul de baraj, după ce a învins cu 1-0 Brazilia, iar Venezuela a pierdut acasă, scor 3-6, contra Columbiei
Catalin Oprea
10.09.2025 | 06:51
Nebunie in America de Sud Brazilia invinsa de o nationala de 60 de ori mai ieftina Argentina a pierdut si ea Cine merge la barajul intercontinental
ULTIMA ORĂ
Miguel Terceros a calificat Bolivia la baraj FOTO X

Nebunie totală în ultima fază a calificărilor la Campionatul Mondial, zona Americii de Sud. Bolivia a bătut Brazilia, Argentina a pierdut în Ecuador, iar Venezuela a fost învinsă acasă de Columbia și a ratat barajul intercontinental.

ADVERTISEMENT

Venezuela a avut 1-0 și 2-1 cu Columbia și a pierdut cu 3-6

Venezuela era favorită certă pentru a câștiga biletul de baraj. Mai ales că în minutul 3, pe teren propriu, conducea cu 1-0 Columbia, echipă deja calificată. Bolivia, care avea nevoie să depășească rezultatul Venezuelei, era la egalitate cu Brazilia.

Apoi s-a produs o răsturnare de situație incredibilă. Atacantul columbian Luis Suarez, de la Sporting Lisabona, care nu marcase niciun gol la națională, a înscris de de patru ori, aruncând în haos Venezuela, care rămâne fără nicio prezență la Mondiale în istoria de aproape o sută de ani a competiției.

ADVERTISEMENT

Suarez devenit al șaselea jucător care a marcat patru goluri într-un meci de calificare din America de Sud, după Zico, Careca, Ivan Zamorano, Romario și legenda uruguayană Luis Suarez.

Bolivia i-a provocat prima înfrângere lui Ancelotti

De partea cealaltă, Bolivia a învins Brazilia cu 1-0, gol Miguel Terceros, din penalty, în minutul 54. A fost un duel inegal, naționala Boliviei valorând 13 milioane de euro, iar cea a Braziliei 750 de milioane de euro. Bolivienii merg la baraj, după ce i-au provocat prima înfrângere lui Ancelotti, ca selecționer.

ADVERTISEMENT
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția...
Digi24.ro
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților

Nici Argentina n-a scăpat neînvinsă. Ecuadorul a egalat cea mai bună clasare din istorie, locul al doilea în calificările sud-americane. Meciul de la Guayaquil, contra Argentinei fără Messi, s-a decis la puțin după jumătatea primei reprize, Enner Valencia a sprintat spre poartă și a fost faultat de Nicolas Otamendi, care a fost eliminat.

ADVERTISEMENT
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a...
Digisport.ro
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a doua”

Messi a terminat ca golgheter

Ecuador a obținut apoi un penalty pentru un fault al lui Nicolas Tagliafico asupra lui Angelo Preciado, iar Valencia nu a greșit de la 11 metri. Felipe Caicedo a fost eliminat pentru a doua cartonaș galben la începutul reprizei a doua, dar echipa lui Sebastian Beccacece a reușit să egaleze recordul Braziliei pentru cele mai puține goluri primite într-o campanie: doar cinci în 18 meciuri.

Lionel Messi a terminat calificările cu titlul de golgheter în buzunar. A marcat de opt ori, cu un gol mai mult decât columbianul Luis Diaz și bolivianul Miguel Terceros.

ADVERTISEMENT

Rezultatele ultimei etape:

Ecuador – Argentina 1-0

Peru – Paraguay 0-1

Venezuela – Columbia 3-6

Bolivia – Brazilia 1-0

Chile – Uruguay 0-0

Clasamentul final:

1.    Argentina 38 puncte

2.    Ecuador 29

3.    Columbia 28

4.    Uruguay 28

5.    Brazilia 28

6.    Paraguay 28

7.    Bolivia 20

8.   Venezuela 18

9.   Peru 12

10.  Chile 11

Calificate direct: Argentina, Ecuador, Columbia, Uruguay, Paraguay, Brazilia

Bolivia joacă barajul în martie 2026

Bolivia va juca la barajul intercontinental care se va disputa în martie 2026. Șase echipe vor fi împărțite în două grupe, iar învingătoarele merg la Mondiale. La baraj mai e calificată Noua Caledonie. Urmează să mai ajungă două echipe din America Centrală, una din Africa și una din Asia. Meciurile se dispute într-o singură manșă, iar repartizare în grupe se face pe baza clasamentului FIFA.

Echipele calificate la Cupa Mondială

SUA, Mexic, Canada (gazde), Japonia, Iran, Australia, Iordania (debut), Coreea de Sud, Uzbekistan (debut), Noua Zeelandă, Argentina, Brazilia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Columbia, Maroc, Tunisia.

Gigi Becali, supărat pe Mircea Lucescu după Cipru – România 2-2: „N-am mai...
Fanatik
Gigi Becali, supărat pe Mircea Lucescu după Cipru – România 2-2: „N-am mai văzut așa ceva!”. Detalii despre accidentarea lui Șut
Horațiu Moldovan iese la atac după Cipru – România 2-2: ”Comentează unii care...
Fanatik
Horațiu Moldovan iese la atac după Cipru – România 2-2: ”Comentează unii care nu au treabă cu fotbalul! Gafează portari mai mari decât mine”
Nicolae Stanciu, discurs trist după Cipru – România 2-2: „E aproape ultima șansă...
Fanatik
Nicolae Stanciu, discurs trist după Cipru – România 2-2: „E aproape ultima șansă de a ajunge la Campionatul Mondial”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Anunț-ȘOC în direct: 'El va fi următorul selecționer al României! Și asta cât...
iamsport.ro
Anunț-ȘOC în direct: 'El va fi următorul selecționer al României! Și asta cât de curând'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!