Nebunie în Anglia după eliminarea de la CM: presa din Albion a găsit vinovatul și nu a ezitat o clipă. ”Trebuia să ia decizii importante, care să-i justifice salariul”

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Deși a condus cu 1-0 până în minutul 84, Anglia a fost eliminată de Argentina într-un final nebunesc. Înfrângerea din semifinale a fost greu de digerat în Insulă, iar presa a găsit imediat vinovatul în persoana selecționerului Thomas Tuchel (52 de ani).

Presa din Anglia a găsit vinovatul pentru eliminarea de la Cupa Mondială

Jurnaliștii englezi sunt de părere că tehnicianul german și-a pierdut rațiunea în momentul în care a decis să renunțe definitiv la ofensivă și să apere fragilul avantaj dat de golul marcat de Anthony Gordon.

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”Thomas Tuchel trebuia să fie piesa lipsă care să completeze puzzle-ul. Dar, când a trebuit să ia decizii importante, care să-i justifice salariul și contractul nou semnat chiar înaintea Cupei Mondiale, Tuchel a acționat ca predecesorii săi. Jucătorii trebuiau să îi înfrunte piept la piept pe argentinieni, dar Tuchel a ales să construiască un zid în fața porții.

Astfel, i-a încurajat pe adversari să preseze în continuu. Și când joci cu Argentina, nu cu Mexic, dai de poate cel mai mare jucător din toate timpurile, Lionel Messi. Tuchel rămâne un om care și-a pierdut nervul când conta cel mai mult. Adevărul doare, dar trebuie spus”, a scris .

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Ce îi doare cel mai mult pe englezi

Publicația Daily Mail a notat faptul că , însă a precizat că de această dată dezamăgirea este și mai mare pentru că finala a fost foarte aproape.

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”S-a întâmplat din nou… E și mai multă durere pentru Anglia. Nu e a treia oară norocoasă. Cei Trei Lei pierd a treia semifinală consecutivă la Cupa Mondială, iar aceasta doare mai mult decât restul.

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1-0 până în minutul 84, dar nu au reușit să reziste. Argentina a produs revenirea pe care pare să o aibă întotdeauna în astfel de ocazii. Campionii en-titre își vor apăra coroana duminică”, a scris sursa citată.

Tuchel se apară în fața valului de critici

În ciuda faptului că a fost criticat vehement pentru schimbările făcute după golul de 1-0 și pentru faptul că doar a încercat să apere avantajul luat fără să mai mizeze pe ofensivă, Thomas Tuchel .

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”Suntem dezamăgiți, am fost atât de aproape, dar am devenit prea pasivi după ce am marcat și le-am dat multe ocazii. Nu am putut recupera mingea și apoi au venit atât de multe centrări, ocazii și șuturi. Am fost aproape, dar nu am putut menține nivelul după ce am marcat.

(n.r. – Despre jucătorii introduși pe teren pe parcurs) Am făcut și schimbări ofensive în ultimele meciuri, am încercat doar să-i ajutăm pe jucători. Au avut o ocazie imediat după golul nostru și am decis să trecem la o defensivă de cinci pentru că golurile erau mult prea mari.

Desigur, responsabilitatea este a antrenorului și, dacă nu merge bine, este ușor să spui că a fost greșit. Bineînțeles că am vrut să marcăm al doilea gol, dar nu am avut sentimentul că schimbările ofensive ne-ar ajuta.

Am rămas în 4-4-2, dar am devenit pasivi, din ce în ce mai pasivi. Nu am putut câștiga nicio minge, nu am putut păstra mingea, cred că nu a fost o problemă structurală, nu am schimbat nimic. Dar meciul s-a schimbat complet”, a declarat Tuchel.