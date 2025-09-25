Nebunie în Bănie! Câte pachete pentru Conference League a vândut Universitatea Craiova. Exclusiv

Universitatea Craiova are un start extrem de bun de sezon, elevii pregătiți de Mirel Rădoi fiind lideri în campionat, dar și calificați în premieră în „Faza Ligii” UEFA Conference League. În urma acestor rezultate, fanii olteni au luat cu asalt casele de bilete pentru meciurile desfășurate pe „Ion Oblemenco”.

Câte pachete pentru Conference League a vândut Universitatea Craiova

. Adversarii oltenilor care vor veni pe „Ion Oblemenco” sunt Noah (Armenia), Mainz (Germania) și Sparta Praga (Cehia).

Entuziasmul din jurul echipei este unul rar întâlnit, fanii fiind bucuroși că, după mulți ani, Universitatea Craiova a ajuns să joace din nou într-o cupă europeană. Rețeta financiară este, de asemenea, una bună, astfel, conducerea clubului a scos pachete pentru meciurile din Conference League.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, patronul . Interesant este faptul că tichetele au fost achiziționate cu o lună înainte de primul meci pe teren propriu.

„(n.r. – Cum merg pachetele pentru Europa) S-au vândut, la mai mult de o lună înainte, undeva la 10.00o de pachete, aproape 10.000 de pachete vândute. Pe 23 octombrie avem primul meci”, a declarat Mihai Rotaru.

Cât costă un pachet pentru meciurile Universității Craiova din Conference League

Biletele vor putea fi cumpărate inițial doar online, în zilele de duminică, luni și marți, iar de joi acestea vor fi disponibile și la casele de bilete de la stadionul „Ion Oblemenco”, precum și la punctele de vânzare mobile din oraș. Abonații acestui sezon au beneficiat de prioritate la achiziționare timp de 7 zile.

Pachetele au un preț de pornire de 90 de lei, în zona Peluza Nord. Totodată, suporterii care dețin abonamente vor putea cumpăra și bilete individuale, la un tarif minim de 30 de lei, pentru aceeași parte a stadionului. Toate detaliile oficiale referitoare la acest subiect au fost comunicate de club și sunt prezentate în fotografia atașată mai jos.