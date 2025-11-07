Nebunie în Bănie după victoria de la Viena. Câte bilete s-au vândut în 24 ore pentru U Craiova – Mainz. Rotaru: “Să fim 30.000 de Rădoi în tribună!”

ADVERTISEMENT

Cele 4 puncte pe care Universitatea Craiova le are în Conference League îi fac pe suporteri să fie optimiști și să viseze la o calificare în faza următoare a competiției.

Universitatea Craiova – Mainz, sold-out? Câte bilete s-au vândut până acum

Succesul de la Viena a stârnit o mobilizare printre fani, care în primele 24 de ore trecute de la finalul partidei nu au ezitat și au cumpărat un număr important de tichete pentru confruntarea din runda a 4-a a grupei principale de Conference League, cu Mainz, formație din Bundesliga care este considerată a fi una dintre favoritele la câștigarea competiției.

Conform informațiilor obținute de FANATIK, nu mai puțin de 2000 de bilete s-au vândut în primele 24 de ore de la terminarea partidei cu Rapid Viena. Astfel, meciul cu Mainz, din Bănie, ce va avea loc pe 27 noiembrie, urmează să fie unul disputat cu o atmosferă de vis pentru jucători.

Pe lângă cele 2000 de bilete, mai există și cele 10.000 de pachete vândute de club, astfel că la ora aceasta avem garantat că

Apelul făcut de Mihai Rotaru după Rapid Viena – Universitatea Craiova 0-1

Totuși, Mihai Rotaru e optimist și mizează pe un stadion sold-out, mai ales că până la confruntarea cu Mainz mai sunt multe zile și fanii pot continua cu o mobilizare exemplară.

Întrebat în direct la Digi Sport după victoria din Austria dacă este vreo problemă că Rădoi va fi suspendat, după eliminarea de la partida cu Rapid Viena, fără ocolișuri: „Să fim 30.000 de Mirel Rădoi în tribune, plus încă 11 în teren".

Mainz, amintiri neplăcute în România

Pentru nemții de la Mainz amintirile cu privire la România nu sunt tocmai plăcute. Ultima vizită a fost făcută în turul 3 preliminar al Europa League, pentru returul meciului cu Gaz Metan Mediaș. După ce în tur a fost 1-1, și la partida din România s-a terminat tot egal, 1-1. Meciul a mers în prelungiri și după la loviturile de departajare, iar acolo formația condusă de Cristi Pustai a reușit să se impună și să meargă mai departe.

Interesant este că Mainz era condusă la acea vreme de Thomas Tuchel, cel care avea să ajungă antrenor la echipe de top din Europa, precum PSG, Borussia Dortmund sau Chelsea, iar cu londonezii chiar a câștigat Liga Campionilor.