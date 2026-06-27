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Nebunie în calificările pentru Marele Premiu al Austriei! Verstappen a făcut accident, iar George Russell a obținut un pole-position extrem de controversat

Calificările pentru cursa de pe Red Bull Ring s-au finalizat cu cântec! George Russell a obținut un pole-position controversat în Austria, după ce Max Verstappen a lovit parapetul în Q3
Ciprian Păvăleanu
27.06.2026 | 19:38
Nebunie in calificarile pentru Marele Premiu al Austriei Verstappen a facut accident iar George Russell a obtinut un poleposition extrem de controversat
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Max Verstappen a lovit parapetul în calificările pentru Marele Premiu al Austriei. Foto: X Formula 1
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Calificările pentru Marele Premiu al Austriei au stârnit controverse în universul Formula 1. George Russell (28 de ani), pilotul celor de la Mercedes, a obținut pole-position în fața lui Charles Leclerc și Lewis Hamilton, însă asta după ce se presupune că ar fi continuat să forțeze în condiții de steag galben, în urma ieșirii în decor a cvadruplului campion mondial, Max Verstappen.

Max Verstappen, accident în calificările Marelui Premiu al Austriei

Sesiunile de antrenament s-au încheiat cu victoriile piloților de la Mercedes, Kimi Antonelli și George Russell, și tocmai de aceea au plecat cu o mare încredere în calificările de sâmbătă. Totuși, alții au fost piloții care au ieșit în evidență. Charles Leclerc și Lewis Hamilton au fost foarte aproape să asigure primele două locuri din grilă Scuderiei Ferrari, însă George Russell i-a devansat cu ultimul său tur.

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Max Verstappen a fost foarte aproape să nu se califice în Q3 după ce a ieșit o singură dată pe pistă în Q2. Totuși, el a mers mai departe de pe poziția a 10-a, la o distanță de doar câteva sutimi de a părăsi calificările. În Q3 el a început cu cel mai bun tur al weekendului, însă a fost rapid întrecut de ambii piloți de la Mercedes.

În încercarea sa de a prinde pole-position, Max Verstappen a scăpat monopostul de sub control și a ieșit in decor, lovind parapetul cu partea laterală. În urma rezultatelor din Q3, olandezul va porni de pe locul 5 în cursa de mâine.

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Pole-position controversat al lui George Russell! Fanii au răbufnit pe rețelele de socializare

Nu mai este un secret că Scuderia Ferrari are o masă importantă de fani în întreaga lume, iar ceea ce s-a întâmplat în finalul Q3 i-a făcut să răbufnească pe rețelele de socializare. Charles Leclerc se afla în pole position, iar imediat în spatele său era colegul său, Lewis Hamilton.

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George Russell i-a întrecut pe ambii în ultimul tur, când era arborat steagul galben în urma ieșirii în decor a lui Max Verstappen. Deși regulamentul spune că piloții nu au voie să forțeze pe perioada steagului galben, pilotul britanic de la Mercedes a reușit să le bată recordurile celor doi piloți Ferrari și să obțină pole-position. Comisarii au analizat acest eveniment și s-a decis destul de repede ca Russell să nu fie penalizat.

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„Vreau explicații pentru faptul că Russell este în pole-position! Forza Ferrari!”; „MaFIA se întoarce! Trebuia să fie pole-position pentru Ferrari!”; „De fapt, Ferrari trebuie să fie pe primele două locuri. Acest grafic este fals”; „Pole-position pentru că ceilalți piloți respectă steagul galben!”, au fost doar câteva dintre comentariile dure la postarea Formulei 1 de pe Instagram, în care anunța grila de start pentru cursa de duminică.

Rezultate Q3 Formula 1. Cum arată grila de start pentru Marele Premiu al Austriei

În urma celor întâmplate, George Russell a rămas pe prima poziție, în timp imediat în spatele său se vor afla ambii piloți de la Ferrari. Kimi Antonelli va pleca doar de pe poziția a 4-a, în timp ce cvadruplul campion mondial, Max Verstappen, pleacă de pe poziția a 5-a. Iată rezultatele din Q3 și ordinea în care vor pleca piloții pe Red Bull Ring:

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  1.  George Russell – 1:06.113
  2.  Charles Leclerc – 1:06.349
  3. Lewis Hamilton – 1:06.408
  4.  Kimi Antonelli – 1:06.414
  5.  Max Verstappen – 1:06.475
  6.  Lando Norris – 1:06.502
  7.  Oscar Piastri – 1:06.511
  8.  Isack Hadjar – 1:06.632
  9.  Liam Lawson – 1:06.955
  10.  Arvid Lindblad – 1.07.007
  11. Franco Colapinto
  12. Gabriel Bortoleto
  13. Pierre Gasly
  14. Oliver Bearman
  15. Nico Hulkenberg
  16. Esteban Ocon
  17. Carlos Sainz
  18. Alexander Albon
  19. Sergio Perez
  20. Valtteri Bottas
  21. Fernando Alonso
  22. Lance Stroll

Când are loc cursa pentru Marele Premiu al Austriei și cine o va transmite la TV

După calificările de sâmbătă, cursa propriu-zisă va avea loc duminică, de la ora 16:00. Cursa de pe Red Bull Ring, care va avea 71 de tururi și îl va avea pe George Russell în pole-position, poate fi urmărită de la TV pe Antena 3 CNN, dar și online pe platforma Antena Play.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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