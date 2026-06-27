Nebunie în calificările pentru Marele Premiu al Austriei! Verstappen a făcut accident, iar George Russell a obținut un pole-position extrem de controversat

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Calificările pentru Marele Premiu al Austriei au stârnit controverse în universul Formula 1. George Russell (28 de ani), pilotul celor de la Mercedes, a obținut pole-position în fața lui Charles Leclerc și Lewis Hamilton, însă asta după ce se presupune că ar fi continuat să forțeze în condiții de steag galben, în urma ieșirii în decor a cvadruplului campion mondial, Max Verstappen.

Max Verstappen, accident în calificările Marelui Premiu al Austriei

Sesiunile de antrenament s-au încheiat cu victoriile piloților de la Mercedes, Kimi Antonelli și George Russell, și tocmai de aceea au plecat cu o mare încredere în calificările de sâmbătă. Totuși, alții au fost piloții care au ieșit în evidență. , însă George Russell i-a devansat cu ultimul său tur.

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Max Verstappen a fost foarte aproape să nu se califice în Q3 după ce a ieșit o singură dată pe pistă în Q2. Totuși, el a mers mai departe de pe poziția a 10-a, la o distanță de doar câteva sutimi de a părăsi calificările. În Q3 el a început cu cel mai bun tur al weekendului, însă a fost rapid întrecut de ambii piloți de la Mercedes.

În încercarea sa de a prinde pole-position, Max Verstappen a scăpat monopostul de sub control și a ieșit in decor, lovind parapetul cu partea laterală. În urma rezultatelor din Q3, olandezul va porni de pe locul 5 în cursa de mâine.

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This is the dramatic moment that ended Max Verstappen's Q3! 😱💥 — Formula 1 (@F1)

Pole-position controversat al lui George Russell! Fanii au răbufnit pe rețelele de socializare

Nu mai este un secret că iar ceea ce s-a întâmplat în finalul Q3 i-a făcut să răbufnească pe rețelele de socializare. Charles Leclerc se afla în pole position, iar imediat în spatele său era colegul său, Lewis Hamilton.

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George Russell i-a întrecut pe ambii în ultimul tur, când era arborat steagul galben în urma ieșirii în decor a lui Max Verstappen. Deși regulamentul spune că piloții nu au voie să forțeze pe perioada steagului galben, pilotul britanic de la Mercedes a reușit să le bată recordurile celor doi piloți Ferrari și să obțină pole-position. Comisarii au analizat acest eveniment și s-a decis destul de repede ca Russell să nu fie penalizat.

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„Vreau explicații pentru faptul că Russell este în pole-position! Forza Ferrari!”; „MaFIA se întoarce! Trebuia să fie pole-position pentru Ferrari!”; „De fapt, Ferrari trebuie să fie pe primele două locuri. Acest grafic este fals”; „Pole-position pentru că ceilalți piloți respectă steagul galben!”, au fost doar câteva dintre comentariile dure la postarea Formulei 1 de pe Instagram, în care anunța grila de start pentru cursa de duminică.

Rezultate Q3 Formula 1. Cum arată grila de start pentru Marele Premiu al Austriei

În urma celor întâmplate, George Russell a rămas pe prima poziție, în timp imediat în spatele său se vor afla ambii piloți de la Ferrari. Kimi Antonelli va pleca doar de pe poziția a 4-a, în timp ce cvadruplul campion mondial, Max Verstappen, pleacă de pe poziția a 5-a. Iată rezultatele din Q3 și ordinea în care vor pleca piloții pe Red Bull Ring:

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George Russell – 1:06.113 Charles Leclerc – 1:06.349 Lewis Hamilton – 1:06.408 Kimi Antonelli – 1:06.414 Max Verstappen – 1:06.475 Lando Norris – 1:06.502 Oscar Piastri – 1:06.511 Isack Hadjar – 1:06.632 Liam Lawson – 1:06.955 Arvid Lindblad – 1.07.007 Franco Colapinto Gabriel Bortoleto Pierre Gasly Oliver Bearman Nico Hulkenberg Esteban Ocon Carlos Sainz Alexander Albon Sergio Perez Valtteri Bottas Fernando Alonso Lance Stroll

Când are loc cursa pentru Marele Premiu al Austriei și cine o va transmite la TV

După calificările de sâmbătă, cursa propriu-zisă va avea loc duminică, de la ora 16:00. Cursa de pe Red Bull Ring, care va avea 71 de tururi și îl va avea pe George Russell în pole-position, poate fi urmărită de la TV pe Antena 3 CNN, dar și online pe platforma Antena Play.