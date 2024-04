Nebunie în Florida, după calificarea României la turneul final al Billie Jean Cup. Ce a promis Horia Tecău

România era cotată cu a doua șansă în meciul cu Ucraina, din Billie Jean Cup, în care a întâlnit Ucraina, o echipă care avea primele două jucătoare, Elina Svitolina (18 WTA) și Lesia Tsurenko (49 WTA) clasate între primele 50 ale lumii.

Ana Bogdan: „Am jucat pentru România”

calificând echipa la turneul final de la Sevilla, din luna noiembrie.

Succesul a declanșat o explozie de bucurie pe arena complexului Omni Amelia Island Resort din Florida, SUA, unde asistența a fost redusă, dar fanii români au fost la înălțime.

„Am jucat din toată inima. Am trecut prin momente grele, nu mai câștigasem un meci de o lună și jumătate. Dar să fiu aici, reprezentându-mi țara, e uimitor. Prima zi a fost dezamăgitoare, însă am fost convinsă că vom lupta până la capăt.. Am făcut asta pentru România”, s-a descătușat Ana Bogdan după meci, la interviul acordat pe teren.

„Eram pe val şi am continuat să jucăm. Suntem fericite că există oameni care ne-au susţinut azi. A făcut diferenţa, v-am auzit tot meciul şi vă mulţumim foarte mult. Vom merge şi vom juca cu aceeaşi pasiune, vom lupta. Nu va conta scorul. Mergem în Sevilla cu aceeaşi pasiune, cu acelaşi foc, cu acelaşi spirit de echipă şi mergem să murim, nu este gata până nu e gata”, a spus şi Jaqueline Cristian.

Horia Tecău, care a avut o formulă de echipă redusă, , și-a dat și el frâu liber emoțiilor: “Ne vom bucura pentru acest moment, vom petrece pe cinste diseară şi după ne pregătim pentru Sevilla”. Tecău a mizat totul pe Ana și Jaqueline, deoarece în lot a mai avut doar două tinere, Anca Todoni și Mara Gae.

Turneul final al Billie Jean King Cup are loc în perioada 12 – 17 noiembrie, în Spania, la Sevilla. Prin această calificare, Federația Română de Tenis și-a asigurat un câștig de 480.000 de dolari, din care trebuie să le răsplătească și pe componentele echipei.

Putem da peste Emma Răducanu la turneul final

La turneul final din luna noiembrie, România poate da peste Marea Britanie, care a avut în Emma Răducanu jucătoarea decisivă, la meciul cu Franța. Emma, care a ajuns pe locul 302 mondial, a obținut două victorii mari. Ea a învins-o cu 3-6, 6-3, 6-2 pe Caroline Garcia, şi, cu 4-6, 6-1, 7-6 (1) pe Diana Parry, iar echipa sa a câștigat cu 3-1, eliminând Franța, în ceea ce poate fi considerată o surpriză.

După rezultatele din acest weekend echipele calificate la turneul final Billie Jean King Cup sunt: România, Australia, Canada, Cehia, Marea Britanie, Germania, Italia, Japonia, Polonia, Slovacia, Spania și Statele Unite ale Americii.