Sport

Nebunie în Galatasaray – Fenerbahce! Gol din „foarfecă” și bătaie generală după finalul meciului. Video

Bogdan Mariș
26.10.2026 | 23:42
Nebunie in Galatasaray Fenerbahce Gol din foarfeca si bataie generala dupa finalul meciului Video
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Fotbaliștii de la Galatasaray și Fenerbahce s-au bătut pe gazon după finalul derby-ului. FOTO: Profimedia
Galatasaray a învins-o pe Fenerbahce cu 2-1 în derby-ul disputat luni seară pe Rams Park, iar după finalul meciului a izbucnit un conflict uluitor chiar pe gazon.
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Galatasaray a avut câștig de cauză în derby-ul cu Fenerbahce (2-1) și s-a distanțat la 6 puncte de marea rivală. Victor Osimhen a fost eroul gazdelor, cu o „dublă”, în timp ce pentru oaspeți Irfan Can Kahveci a reușit să înscrie un gol fabulos. După finalul meciului s-a declanșat o bătaie generală pe gazon.

Nebunie în Galatasaray – Fenerbahce: „dublă” a lui Osimhen, gol fabulos înscris de Kahveci și bătaie generală după ultimul fluier

Galatasaray a deschis scorul în minutul 29 al derby-ului cu Fenerbahce prin Victor Osimhen, care a punctat cu un șut cu piciorul stâng, pasa decisivă fiind oferită de Yilmaz. Nigerianul a realizat „dubla” cu puțin timp înainte de pauză, după ce a deviat în poartă șutul trimis de la distanță de Davinson Sanchez.

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Meciul a fost relansat în minutul 62 de reușita fabuloasă a lui Irfan Can Kahveci. Internaționalul turc a înălțat balonul în careu, iar apoi a înscris extraordinar din „foarfecă”. Fenerbahce nu a reușit să revină în joc însă, meciul fiind dominat până la final tot de marea rivală, care s-a impus cu 2-1. Rezumatul partidei poate fi urmărit AICI. După ultimul fluier al arbitrului, pe gazon a izbucnit un conflict incredibil între fotbaliștii celor două formații, forțele de ordine având mari dificultăți în a opri conflictul.

Galatasaray, lider în Turcia. Fenerbahce, pe locul 5

Galatasaray a ajuns la 22 de puncte după acest succes și a revenit pe primul loc în Turcia, la două lungimi în fața nou-promovatei Amedspor, care are un start uluitor de sezon în Super Lig. Podiumul este completat de Trabzonspor, care a învins-o luni pe Rizespor după un meci nebun, iar pe locul 4 se află Beșiktaș.

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Fenerbahce ocupă momentan locul 5, distanța până la marea rivală fiind de 6 puncte. Formația „galben-albastră” a reușit o mare performanță în acest sezon, calificarea în faza principală a Champions League după o pauză de 17 ani. După un start pozitiv, 1-1 pe teren propriu cu AS Roma, formația antrenată de Ismail Kartal a cedat cu 0-6 pe terenul lui Aston Villa și a remizat contra celor de la Sparta Praga, 1-1. Rivala Galatasaray este implicată la rândul său în competiție, având momentan 3 puncte, după 1-3 cu Sporting, 1-4 cu Barcelona și 4-2 cu Lille.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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