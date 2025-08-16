Sport

Nebunie în Mallorca – Barcelona! Campioana en-titre s-a impus cu scandal, într-un meci cu doi eliminați și cu goluri controversate. Video

Barcelona s-a impus în runda inaugurală pe terenul celor de la Mallorca, scor 3-0. Gazdele au avut doi jucători eliminați și au contestat ambele goluri marcate de catalani.
Daniel Işvanca
16.08.2025 | 22:33
Nebunie in Mallorca Barcelona Campioana entitre sa impus cu scandal intrun meci cu doi eliminati si cu goluri controversate Video
ULTIMA ORĂ
Mallorca - Barcelona, meci cu de toate în prima etapă a noului sezon de LaLiga FOTO: football-espana.net

Mallorca – Barcelona a fost un meci plin de momente controversate, iar scandalul de pe teren a luat amploare la pauza jocului, când fotbaliștii celor două echipe s-au bruscat în drumul spre vestiare. Catalanii au reușit să se impună la finalul celor 90 de minute.

ADVERTISEMENT

Presa din Spania, scandalizată de deciziile luate în Mallorca – Barcelona

Munuera Montero a fost la centrul partidei dintre Mallorca și Barcelona, însă arbitrul a fost făcut praf după mai multe decizii controversate luate de-a lungul partidei.

Campioana Spaniei a deschis scorul în minutul 7 prin brazilianul Raphinha, la o fază la care gazdele au solicitat o aruncare de la margine. 16 minute mai târziu, Ferran Torres a dus scorul la 2-0, iar fotbaliștii lui Mallorca au izbucnit.

ADVERTISEMENT

Unul dintre fundașii gazdelor a fost lovit în cap de o minge, acesta s-a prăbușit pe gazon, dar faza a continuat, iar gruparea antrenată de Hansi Flick a înscris. Protestele au fost vehemente la adresa centralului.

În finalul primei reprize, Raphinha a avut o intervenție brutală asupra unui adversar, în apropiere de tușă, însă Munuera Montero a acordat doar cartonașul galben. Scorul final a fost stabilit în prelungirile părții secunde, când Lamine Yamal a înscris.

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

Mallorca, doi jucători eliminați în prima repriză

În minutul 33 al partidei cu Barcelona, din runda inaugurală a LaLiga, Manu Morlanes a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat de centralul Manu Morlanes.

ADVERTISEMENT
Vladimir Putin s-a urcat în ”Bestia” lui Donald Trump și au urmat momente...
Digisport.ro
Vladimir Putin s-a urcat în ”Bestia” lui Donald Trump și au urmat momente total neașteptate, care s-au viralizat instant

Până la pauză, echipa gazdă a rămas în 9 oameni. Kosovarul Vedat Muriqi a văzut direct cartonașul roșu, după un atac cu talpa pe fața portarului Joan Garcia.

ADVERTISEMENT

Andrei Vochin știe de ce sezonul acesta al Universității Craiova e cel mai...
Fanatik
Andrei Vochin știe de ce sezonul acesta al Universității Craiova e cel mai valoros din „era Rotaru”: „Europa e cheia!”
Daniel Oprița, reacție furibundă după CS Dinamo – Steaua 0-0: „Toată echipa a...
Fanatik
Daniel Oprița, reacție furibundă după CS Dinamo – Steaua 0-0: „Toată echipa a jucat slab” + I-a înțepat pe rivali: „Am jucat în deplasare, dar a fost ca acasă!”
Alex Dobre, declarații în forță înainte de Rapid – FCSB: „Am pregătit un...
Fanatik
Alex Dobre, declarații în forță înainte de Rapid – FCSB: „Am pregătit un discurs, țin să cred că suntem favoriți”. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
Parteneri
Florin Prunea a vrut 'să-și umfle mușchii', dar a făcut cale întoarsă: 'Tu...
iamsport.ro
Florin Prunea a vrut 'să-și umfle mușchii', dar a făcut cale întoarsă: 'Tu știi cine e acolo? Nicu Gheară'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!