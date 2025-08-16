Nebunie în Mallorca – Barcelona! Campioana en-titre s-a impus cu scandal, într-un meci cu doi eliminați și cu goluri controversate. Video

a fost un meci plin de momente controversate, iar scandalul de pe teren a luat amploare la pauza jocului, când fotbaliștii celor două echipe s-au bruscat în drumul spre vestiare. Catalanii au reușit să se impună la finalul celor 90 de minute.

ADVERTISEMENT

Presa din Spania, scandalizată de deciziile luate în Mallorca – Barcelona

Munuera Montero a fost la centrul partidei dintre Mallorca și , însă arbitrul a fost făcut praf după mai multe decizii controversate luate de-a lungul partidei.

Campioana Spaniei a deschis scorul în minutul 7 prin brazilianul Raphinha, la o fază la care gazdele au solicitat o aruncare de la margine. 16 minute mai târziu, Ferran Torres a dus scorul la 2-0, iar fotbaliștii lui Mallorca au izbucnit.

ADVERTISEMENT

Unul dintre fundașii gazdelor a fost lovit în cap de o minge, acesta s-a prăbușit pe gazon, dar faza a continuat, iar gruparea antrenată de Hansi Flick a înscris. Protestele au fost vehemente la adresa centralului.

În finalul primei reprize, Raphinha a avut o intervenție brutală asupra unui adversar, în apropiere de tușă, însă Munuera Montero a acordat doar cartonașul galben. Scorul final a fost stabilit în prelungirile părții secunde, când Lamine Yamal a înscris.

ADVERTISEMENT

🚨 ROBBERY! Mallorca should have had a throw in before Barcelona's goal as the ball CLEARLY went out of play! Why is Yamal being given special treatment by the referees?? — LLF (@laligafrauds)

Mallorca vs FC Barcelona AND Referee Munuera Montero first-half highlights. ROBBERY. — LBW (@losblancoswrld)

CORRUPTION: Mallorca player down with a head injury and Barcelona keep playing and scored The ref went checked VAR and still gave a GOAL — fan (@NoodleHairCR7)

Mallorca, doi jucători eliminați în prima repriză

În minutul 33 al partidei cu Barcelona, din runda inaugurală a LaLiga, Manu Morlanes a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat de centralul Manu Morlanes.

ADVERTISEMENT

Până la pauză, echipa gazdă a rămas în 9 oameni. Kosovarul Vedat Muriqi a văzut direct cartonașul roșu, după un atac cu talpa pe fața portarului Joan Garcia.

ADVERTISEMENT