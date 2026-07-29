Sport

Nebunie în meciul care o interesează pe Universitatea Craiova! Posibila adversară din Champions League vine cu cea mai infernală deplasare

Înaintea meciului U Craiova - Levski, oltenii au fost cu ochii pe partida dintre Kairat Almaty și Omonia Nicosia. Nebunie totală în orașul aflat la aproximativ 70 de ore cu mașina de România
Ciprian Păvăleanu
29.07.2026 | 21:04
Nebunie in meciul care o intereseaza pe Universitatea Craiova Posibila adversara din Champions League vine cu cea mai infernala deplasare
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Universitatea Craiova va avea o deplasare infernală la Almaty dacă va trece de Levski. Foto: Colaj FANATIK
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Kairat Almaty, surpriza plăcută din preliminariile precedente de UEFA Champions League, s-a calificat din nou în turul al treilea, după ce a trecut cu mari emoții de Omonia Nicosia, chiar dacă pierduse meciul tur cu 0-1. Ciprioții au avut doi jucători eliminați, iar soarta s-a decis la loviturile de departajare.

Nebunie în meciul urmărit de olteni! Ce s-a întâmplat în Kairat Almaty – Omonia Nicosia

Omonia Nicosia s-a impus cu 1-0 în meciul tur, însă în partida de la Almaty a primit un cartonaș roșu încă din minutul 26, ceea ce i-a făcut pe kazahi să joace doar în jumătatea adversă. Gazdele au avut 37 de șuturi spre poarta adversă și 11 cadrate pe spațiul porții, însă au reușit să câștige doar cu 1-0, ceea ce a dus meciul în prelungiri.

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În a doua repriză suplimentară, ciprioții au mai primit un cartonaș roșu, însă au reușit să țină de scor până la final. Soarta calificării s-a decis după 14 penalty-uri executate, 7 de fiecare parte, iar Universitatea Craiova ar putea întâlni Kairat Almaty dacă va trece de Levski Sofia. În caz contrar, oltenii vor juca contra celor de la KuPS, din Finlanda.

Deplasare infernală pentru olteni, dacă vor trece de Levski Sofia

Dacă Universitatea Craiova va întâlni în cele din urmă Kairat Almaty, atunci deplasarea suporterilor cu mașina la meciul din Kazahstan ar fi aproape imposibilă. Traseul are 5680 de km și poate fi realizat în 70 de ore de condus continuu. Mai mult decât atât, fanii ar trebui să traverseze o bună parte din Ucraina și Rusia, două țări aflate în război.

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Pentru jucători nu ar fi neapărat o deplasare atât de obositoare, întrucât un zbor direct cu un charter pe ruta Craiova – Almaty ar dura aproximativ 6 ore. Traseul direct aerian acoperă aproximativ 4.180 de kilometri. Timpul exact poate varia ușor în funcție de culoarele de zbor aprobate, de curenții de aer de mare altitudine, dar și de durata procedurilor de decolare și aterizare. În mod normal, zborurile dinspre Europa înspre Asia beneficiază de curenți favorabili, iar acest fapt ar putea face ca drumul spre Kazahstan să fie mai rapid decât cel de întoarcere în țară.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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