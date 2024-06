Nebunie în Piața Universității, după victoria de la EURO! Conaționalii noștri petrec ca în 1994, după România – Ucraina 3-0

„Tricolorii” au învins cu 3-0 pe Ucraina, în primul meci din Grupa E, iar oamenii au ieșit în stradă! Piața Universității a fost luată cu asalt în București.

Naționala României scoate din nou lumea pe străzi! Nebunie la Piața Universității după 3-0 cu Ucraina

Încet, dar sigur, naționala României de la Euro 2024 începe să semene cu „Generația de Aur”. La fel ca după meciurile de la Campionatul Mondial din 1994, lumea a ieșit pe străzi după

„Avem primele imagini. Începe lumea ca pe vremuri să se strângă la Universitate. Iată, imagini de ultimă oră, lumea se strânge la Universitate. Hai și cu sonor, dacă avem.

Lăsați imaginile. Lumea începe să se strângă. Eu sunt convins că vor fi câteva mii de oameni. Ok, acum nu putem să facem mereu comparații cum a fost în 1994. Dar, totuși, de când nu s-a mai strâns lumea la Universitate?”, a transmis Horia Ivanovici, în cadrum emisiunii FANATIK LA EURO.

„E meritul lui Edi! N-am văzut în viața mea așa ceva!”

Victoria cu Ucraina este doar a doua pe care o reușește echipa noastră națională la un turneu final de Campionat European. „Fotbalul românesc avea nevoie de această victorie. O seară magnifică.

Niște jucători care au reușit să se autodepășească, spun eu. Fără mari valori. Eu am spus-o de un an de zile. Edi a reușit să facă un lot foarte unit, un grup unit. N-am văzut niciodată la o echipă ca fundașii să se îmbărbăteze între ei când fac o deposedare. Să se ia în brațe. Eu nu am mai văzut.

Cred că e meritul lui Edi că a reușit să facă din acești copii niște fotbaliști în seara aceasta. Trebuie să recunoaștem că fotbalul nu mai e ce era odată. Acum poți face rezultate cu orice echipă. Uite, Ucraina a reușit cu Germania. N-au reușit să îi bată nemții”, a declarat Dănuț Lupu.

România are acum șanse uriașe să se califice în optimile lui Euro 2024. Următorul meci al „tricolorilor” este cu Belgia, la Koln, sâmbătă, 22 iunie, de la ora 22:00.

„N-am crezut că putem să batem de o asemenea manieră. Mă așteptam la un meci egal. Sau să dăm un gol și să ne apărăm, dar să îi bați 3-0? Atenție! Făcând o comparție cu performanțele Generației de Aur. Columbia sau cu cine am mai jucat aveau ocazii contra noastră.

Astăzi, Ucraina n-a avut decât 2-3 șuturi de la distanță. Păi Mudryk, de la Chelsea, n-a putut să treacă odată de Rațiu. Jucător de zeci de milioane de euro?! N-am văzut în viața mea așa ceva. După fiecare intervenție jucătorii se iau în brațe. Transmite încredere. Transmis că sunt o familie.

Și atunci, automat, te autodepășești. Astea sunt momente care trebuie scoase în evidență”, a declarat și Marius Șumudică.

