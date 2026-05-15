Nebunie în prelungirile meciului FC Argeș – Rapid. Gol anulat de VAR și penalty la ultima fază

Fază controversată în SuperLiga României. Rapid a fost cât pe ce să piardă meciul cu FC Argeș după ce a condus cu 2-0, însă golul piteștenilor a fost anulat după ce arbitrul a revăzut faza la monitorul VAR
Ciprian Păvăleanu
15.05.2026 | 22:36
FC Argeș a avut un gol anulat contra lui Rapid și a ratat un penalty la ultima fază. Foto: Sportpictures.eu
Rapid continuă să fie într-o formă incredibil de slabă, deși părea că în meciul cu FC Argeș se îndreaptă către o victorie sigură. Giuleștenii au condus-o cu 2-0 pe formația lui Bogdan Andone, însă partida s-a terminat la egalitate, 2-2. Piteștenii puteau lua toate cele trei puncte, însă golul de 3-2 al lui Brobbey a fost anulat după intervenția camerei VAR, iar Matos a ratat un penalty la ultima fază.

Rapid, salvată de VAR în meciul cu FC Argeș. Piteștenii au ratat penalty la ultima fază

Rapid a trăit un nou semi-eșec în play-off, după ce a remizat pe terenul lui FC Argeș. Acest punct poate fi considerat chiar ca un eșec total, întrucât giuleștenii păreau că au situația sub control după ce Daniel Paraschiv a făcut 2-0. Piteștenii au restabilit egalitatea prin dubla lui Bettaieb și au fost la un pas de câștigarea partidei.

În minutul 87, Kevin Brobbey, cunoscut de fanii din România drept Luckassen, a înscris un gol superb din afara careului, însă Cătălin Roman a fost atenționat din camera VAR de către Horia Mladinovici cu privire la un fault comis de Yanis Pîrvu asupra lui Koljic pe faza de construcție. După ce a revăzut faza la monitorul VAR, centralul a decis să anuleze golul lui FC Argeș.

La ultima fază, elevii lui Bogdan Andone au beneficiat și de un penalty controversat, la care VAR nu a mai intervenit. Matos a ratat de la punctul cu VAR, iar la final echipele și-au împărțit punctele. În urma acestui rezultat, Rapid nu mai are nicio șansă la cupele europene.

Dinamo a avut un gol anulat în meciul cu Rapid după o fază asemănătoare

Nu este prima dată în acest sezon când unei echipe i se anulează o reușită după un fault ușor la mijlocul terenului. Este a doua oară când Rapid beneficiază de o astfel de intervenție din camera VAR, după cea din meciul cu Dinamo din campionatul regulat.

Partida din luna februarie a avut o fază identică, atunci când Mărginean a avut un contact cu Daniel Paraschiv, însă nu unul violent. Totuși, camera VAR a decis că a avut loc o încălcare a regulamentului, iar arbitrul a anulat reușita ulterioară a lui Alexandru Musi.

