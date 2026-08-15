Nebunie în Rapid – Dinamo! Daniel Pancu a făcut o criză de nervi, a intrat pe teren și a fost eliminat de Feșnic

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Ce s-a întâmplat, de fapt? Antrenorul Rapidului a intrat câțiva metri pe teren, fiind nemulțumit de faptul că arbitrul Horațiu Feșnic a oprit meciul după un duel între Alex Musi și un fotbalist giuleștean.

Daniel Pancu a fost eliminat după o criză de nervi, în minutul 53 al partidei cu Dinamo

Cu toate acestea, într-un moment favorabil Rapidului și a făcut o adevărată criză de nervi, fiind cu greu ținut în frâu de cei din staff-ul său.

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Potrivit regulamentului disciplinar, Daniel Pancu ar trebui să fie suspendat cel puțin două etape după ce a primit cartonaș roșu:

Art. 53 alin. 1 și 2: Dacă eliminarea a fost dictată pentru proteste repetate la deciziile arbitrilor sau pentru părăsirea neregulamentară a suprafeței tehnice, sancțiunea este „suspendare pentru 2 jocuri în cazul jucătorilor şi antrenorilor”.

Art. 68 alin. 1: Dacă antrenorul a intrat pe teren fără încuviințarea arbitrului pentru a protesta/perturba jocul, el va fi sancționat cu „suspendare de la 2 la 6 jocuri”.

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Rămâne de văzut cât de aspru va fi judecat acest caz de către comisii, însă Daniel Pancu va lipsi cu siguranță cel puțin două jocuri. În cel mai rău caz ar putea să fie suspendat chiar și 6 meciuri. Așadar, Daniel Pancu nu va sta pe bancă, cel mai probabil, cu Petrolul Ploiești și în derby-ul cu Universitatea Craiova.

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Eliminarea nu l-a afectat prea mult pe Daniel Pancu. Antrenorul s-a dus în spatele băncii de rezerve

Cu toate că a fost eliminat, Daniel Pancu nu a părut extrem de afectat de această decizie. S-a dus imediat în tribună, dar în spatele băncii de rezerve, acolo de unde a continuat să dea indicații secunzilor săi. Așadar, un mic inconvenient rezolvat rapid de antrenorul Rapidului.