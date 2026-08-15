Sport

Nebunie în Rapid – Dinamo! Daniel Pancu a făcut o criză de nervi, a intrat pe teren și a fost eliminat de Feșnic

Antrenorul Rapidului, Daniel Pancu, a făcut o criză de nervi și a fost eliminat în minutul 53 al derby-ului cu Dinamo. Arbitrul Horațiu Feșnic nu a stat pe gânduri și l-a trimis pe Pancu în tribune.
Flaviu Popa
15.08.2026 | 22:55
Nebunie in Rapid Dinamo Daniel Pancu a facut o criza de nervi a intrat pe teren si a fost eliminat de Fesnic
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Daniel Pancu, eliminat în derby. Foto: Renato Anghelescu
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Ce s-a întâmplat, de fapt? Antrenorul Rapidului a intrat câțiva metri pe teren, fiind nemulțumit de faptul că arbitrul Horațiu Feșnic a oprit meciul după un duel între Alex Musi și un fotbalist giuleștean.

Daniel Pancu a fost eliminat după o criză de nervi, în minutul 53 al partidei cu Dinamo

Musi nu a putut să continue meciul după acel duel și a fost înlocuit cu Mamadou Karamoko. Cu toate acestea, Daniel Pancu a considerat că meciul nu trebuia oprit într-un moment favorabil Rapidului și a făcut o adevărată criză de nervi, fiind cu greu ținut în frâu de cei din staff-ul său.

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Daniel Pancu, eliminat în Rapid - Dinamo
Daniel Pancu, eliminat în Rapid – Dinamo

 

Potrivit regulamentului disciplinar, Daniel Pancu ar trebui să fie suspendat cel puțin două etape după ce a primit cartonaș roșu:

Art. 53 alin. 1 și 2: Dacă eliminarea a fost dictată pentru proteste repetate la deciziile arbitrilor sau pentru părăsirea neregulamentară a suprafeței tehnice, sancțiunea este „suspendare pentru 2 jocuri în cazul jucătorilor şi antrenorilor”.

Art. 68 alin. 1: Dacă antrenorul a intrat pe teren fără încuviințarea arbitrului pentru a protesta/perturba jocul, el va fi sancționat cu „suspendare de la 2 la 6 jocuri”.

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Rămâne de văzut cât de aspru va fi judecat acest caz de către comisii, însă Daniel Pancu va lipsi cu siguranță cel puțin două jocuri. În cel mai rău caz ar putea să fie suspendat chiar și 6 meciuri. Așadar, Daniel Pancu nu va sta pe bancă, cel mai probabil, cu Petrolul Ploiești și în derby-ul cu Universitatea Craiova.

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Eliminarea nu l-a afectat prea mult pe Daniel Pancu. Antrenorul s-a dus în spatele băncii de rezerve

Cu toate că a fost eliminat, Daniel Pancu nu a părut extrem de afectat de această decizie. S-a dus imediat în tribună, dar în spatele băncii de rezerve, acolo de unde a continuat să dea indicații secunzilor săi. Așadar, un mic inconvenient rezolvat rapid de antrenorul Rapidului.

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Daniel Pancu dă indicații din tribună
Daniel Pancu dă indicații din tribună

 

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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