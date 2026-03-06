Nebunie înainte de Rapid – Universitatea Craiova! Oltenii au epuizat biletele destinate oaspeților în timp record. Exclusiv

Universitatea Craiova e sigură de primul loc în SuperLiga la finalul sezonului regulat. Rapid este la patru puncte în urmă şi speră să reducă acest ecart chiar în derby-ul din ultima etapă a sezonului regulat.
Liderul SuperLigii va avea parte de o susţinere puternică pe Giuleşti. FANATIK a aflat că toate cele 700 de bilete destinate oaspeţilor au fost epuizate în două ore de la punerea lor în vânzare.
Gazdele se aşteaptă ca Giuleştiul să fie sold-out. Cu două zile înainte de meci s-au vândut toate biletele de la tribuna a II-a, dar încă sunt disponibile tichete la cele două peluze şi la tribuna I, tribuna 0 şi VIP.
Ambele formaţii sunt într-o formă foarte bună. Rapid vine după meciurile câştigate cu Dinamo şi Unirea Slobozia, în timp ce Universitatea Craiova are trei victorii la rând în SuperLiga, reuşind să se califice şi în semifinalele Cupei României.
Dacă ordinea din clasament se menţine şi după această etapă, atunci Universitatea Craiova şi Rapid se vor întâlni în etapa 5 şi 10 din play-off, iar un eventual meci decisiv pentru titlu în ultima etapă s-ar disputa pe Giuleşti.