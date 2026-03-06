Nebunie înainte de Rapid – Universitatea Craiova! Oltenii au epuizat biletele destinate oaspeților în timp record. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova e sigură de primul loc în SuperLiga la finalul sezonului regulat. Rapid este la patru puncte în urmă şi speră să reducă acest ecart chiar în derby-ul din ultima etapă a sezonului regulat.

Oltenii au epuizat biletele destinate oaspeţilor în două ore!

Liderul SuperLigii va avea parte de o susţinere puternică pe Giuleşti. FANATIK a aflat că toate cele 700 de bilete destinate oaspeţilor au fost epuizate în două ore de la punerea lor în vânzare.

Gazdele se aşteaptă ca Giuleştiul să fie sold-out. Cu două zile înainte de meci s-au vândut toate biletele de la tribuna a II-a, dar încă sunt disponibile tichete la cele două peluze şi la tribuna I, tribuna 0 şi VIP.

Rapid şi Universitatea Craiova, în formă excelentă!

Ambele formaţii sunt într-o formă foarte bună. Rapid vine după şi Unirea Slobozia, în timp ce Universitatea Craiova are trei victorii la rând în SuperLiga, reuşind să se califice şi .

Dacă ordinea din clasament se menţine şi după această etapă, atunci Universitatea Craiova şi Rapid se vor întâlni în etapa 5 şi 10 din play-off, iar un eventual meci decisiv pentru titlu în ultima etapă s-ar disputa pe Giuleşti.

