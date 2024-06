Nebunie la antrenamentul Portugaliei! Fanii s-au înghesuit să-l vadă pe Cristiano Ronaldo. Video

Mii de fani au luat cu asalt terenul pe care naționala Portugaliei se pregătea doar pentru a-l vedea pe Cristiano Ronaldo, aceștia plătind bani doar pentru a lua parte la antrenamentul formației lui Roberto Martinez.

Nebunie la antrenamentul Portugaliei

, plătind bilete pentru a-l vedea pe Cristiano Ronaldo cum se pregătește pentru meciul contra Cehiei, din grupa F a Campionatului European.

Terenul de pregătire al lusitanilor a fost umplut până la refuz de suporteri, care au admirat felul în care Cristiano Ronaldo și compania s-au pregătit pentru debutul la EURO 2024.

Cristiano Ronaldo este în formă și visează să câștige din nou Campionatul European. În ultimul meci amical disputat de lusitani contra Irlandei, scor 3-0, „CR7” a reușit să înscrie o „dublă”.

Ultimul Campionat European pentru Cristiano Ronaldo

Campionat European din carieră, iar starul lui Al Nasr a vorbit despre ce înseamnă pentru el să participe din nou la EURO, având vârsta de 39 de ani:

„Știu că nu mai am mulți ani de activitate. Este un dar să joci an de an, după ce împlinești 35 de ani. Am 39 de ani și mă bucur în fiecare an. Să marchezi pentru echipa națională este unlucru special.

Echipa națională este dragostea vieții mele, câștigarea EURO ar fi un vis. Pentru mine, să joc pentru echipa națională este pasiune, dragoste”.

„Orice meci este special, un Campionat European este special, va fi al șaselea pentru mine, ceea ce reprezintă, de asemenea, un record”, a mai spus Cristiano Ronaldo.

În 2004, Cristiano Ronaldo a jucat pentru prima dată la Campionatul European, competiție organizată în acel an de către Portugalia. Lusitanii au ajuns până în finală, însă au fost învinși de Grecia, scor 0-1. Atunci, el a fost primit premiul de fotbalistul turneului.

39 de ani a împlinit Cristiano Ronaldo pe 5 februarie