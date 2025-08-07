Nebunie la CFR Cluj – Braga! A trecut de stewarzi și a pătruns pe gazon pentru un selfie cu fostul atacant al Barcelonei

CFR Cluj a înfruntat-o pe Sporting Braga în prima manșă . Pentru formația portugheză a debutat spaniolul Pau Víctor, fotbalist transferat în această vară de la Barcelona.

Micuții fani ai CFR-ului au luat-o razna când a intrat Pau Víctor pe teren

Chiar dacă , suporterii CFR-ului nu au plecat dezamăgiți de la stadion. Ardelenii s-au bătut de la egal la egal cu formația oaspete și au fost învinși la limită.

Cu un lot mult peste cel al , cei de la Braga l-au avut în lot și pe spaniolul Pau Víctor, fotbalist transferat în această vară de la Barcelona în schimbul sumei de 12 milioane de euro.

Jucătorul de 23 de ani a intrat pe teren în minutul 82 al partidei, fiind aclamat de micii fani ai CFR-ului, care i-au cerut tricoul și au afișat mai multe bannere.

Încă din momentul în care acesta a ieșit la încălzire, suporterii mici ai ardelenilor i-au strigat numele. Imediat după fluierul final, un copil i-a păcălit pe stewarzi și a reușit să se fotografieze alături de Pau Víctor și Moutinho.

A debutat și Andrei Cordea la CFR Cluj

Adus liber de contract după despărțirea de Al-Tai, Andrei Cordea a bifat și el primele minute în tricoul ardelenilor de la CFR Cluj. Fostul jucător de la FCSB a fost introdus pe teren în 85, în locul lui Korenica.

A fost pentru prima oară când Cordea a fost în lotul celor de la CFR Cluj, de la transferul în Gruia. Dan Petrescu are mai mulți titulari accidentați.