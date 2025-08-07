Nebunie la CFR Cluj – Braga! A trecut de stewarzi și a pătruns pe gazon pentru un selfie cu fostul atacant al Barcelonei

CFR Cluj a înfruntat-o pe Sporting Braga în prima manșă a turului trei preliminar al UEFA Europa League. Pentru formația portugheză a debutat spaniolul Pau Víctor, fotbalist transferat în această vară de la Barcelona.
Chiar dacă a pierdut disputa tur a dublei cu portughezii de la Sporting Braga, suporterii CFR-ului nu au plecat dezamăgiți de la stadion. Ardelenii s-au bătut de la egal la egal cu formația oaspete și au fost învinși la limită.
Cu un lot mult peste cel al echipei antrenate de Dan Petrescu, cei de la Braga l-au avut în lot și pe spaniolul Pau Víctor, fotbalist transferat în această vară de la Barcelona în schimbul sumei de 12 milioane de euro.
Jucătorul de 23 de ani a intrat pe teren în minutul 82 al partidei, fiind aclamat de micii fani ai CFR-ului, care i-au cerut tricoul și au afișat mai multe bannere.
Încă din momentul în care acesta a ieșit la încălzire, suporterii mici ai ardelenilor i-au strigat numele. Imediat după fluierul final, un copil i-a păcălit pe stewarzi și a reușit să se fotografieze alături de Pau Víctor și Moutinho.
Adus liber de contract după despărțirea de Al-Tai, Andrei Cordea a bifat și el primele minute în tricoul ardelenilor de la CFR Cluj. Fostul jucător de la FCSB a fost introdus pe teren în 85, în locul lui Korenica.
A fost pentru prima oară când Cordea a fost în lotul celor de la CFR Cluj, de la transferul în Gruia. Dan Petrescu are mai mulți titulari accidentați.