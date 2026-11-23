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1.000 de bilete pe oră, aceasta este media de vânzare a biletelor la meciul din campionat Universitatea Craiova – Dinamo, programat pe 30 noiembrie de la ora 20:00. Cel mai probabil meciul va fi sold out și toate biletele vor fi epuizate în timp record. Până atunci, Craiova are meci tare la Brighton (26 noiembrie).

Universitatea Craiova – Dinamo se va juca cu casa închisă: 1000 de bilete se vând pe oră

Ca și o coincidență, după meciul cu Dinamo din campionat de pe 30 noiembrie (ora 20:00) urmează meciul din Cupa României pe 3 decembrie, tot acasă, tot cu Dinamo. Statistic, majoritatea biletelor vândute au fost la Tribuna 2, exceptând zona VIP unde nu mai sunt tichete.

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Prețurile biletelor / 55 de lei Peluza Sud, și urcă la 65 / 70 de lei la Tribuna 2, La Tribuna 1, puținele bilete care se mai găsesc se vând la prețuri între 100 – 150 de lei.

Universitatea Craiova are o șansă mare să se distanțeze cu o victorie la 6 puncte distanță de Dinamo, profitând de faptul că „haita” vine după două înfrângeri consecutive (1-2 cu FC Argeș și 0-1 cu Petrolul). Cu mențiunea că Rapid are un meci mai puțin disputat la Sepsi și poate ajunge la două puncte de Craiova.

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Universitatea Craiova se poate distanța în fruntea clasamentului cu o victorie în derby

Cu doar două înfrângeri în campionat în 16 etape, Universitatea Craiova rămâne mare favorită la titlu în ciuda faptului că joacă și în grupa Conference League și are foarte multe meciuri de disputat la un interval scurt de timp.

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Dinamo, în schimb, pare să piardă elanul de la început de sezon și nu mai pare atât de convinsă că poate să se lupte cu șanse egale le primele locuri. Cu toate acestea, spre deosebire de Craiova, dinamoviștii nu au vorbit niciodată deschis despre titlu, preferând să se mulțumească doar cu o calificare în play-off. Probabil tocmai pentru a evita astfel de momente, în care echipa începe să înregistreze prea multe înfrângeri consecutive și le dă speranțe deșarte fanilor.