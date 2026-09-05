Nebunie la Dinamo Fest înainte de derby! Andrei Nicolescu: „Credeam că vom atinge numărul ăsta abia în martie”

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Astfel, cu câteva ore înainte de începerea partidei, sute de fani participă la Dinamo Fest și se bucură de tot ce înseamnă Dinamo. Prezent în rândul fanilor este și președintele dinamovist Andrei Nicolescu. Oficialul dinamovist e mulțumit de modul în care arată Dinamo Fest și le promite fanilor noi surprize la edițiile viitoare.

Andrei Nicolescu consideră Dinamo Fest un succes și le promite fanilor noi surprize în edițiile viitoare

Într-o reacție oferită în EXCLUSIVITATE pentru FANATIK, Andrei Nicolescu a mărturisit că este impresionat să vadă cum oamenii vin cu mai multe ore înainte de meciuri și nu se feresc să-și aducă cu ei copiii. De altfel, Dinamo Fest a fost creat tocmai pentru ca fanii dinamoviști să poată interacționa înainte de partidele pe care „câinii roșii” le dispută pe teren propriu.

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. Îi felicit pe colegii mei, care se autodepășesc. Mă gândeam că vom atinge numărul acesta abia prin martie. Înseamnă că facem bine ceea ce facem. Înseamnă că lumea începe să se simtă ca într-o familie și toți dinamoviștii vin aici cu trei-patru ore înainte pentru această experiență de familie. Toată lumea începe să se cunoască. Cred că este un succes și sunt mândru de ceea ce au făcut colegii mei.

Pentru Dinamo trebuie să devină o obișnuință ca oamenii din club să stea alături de cei din jurul clubului. Este o scenă unde putem sta de vorbă direct, putem avea idei și putem face schimb de idei. Este o chestiune foarte normală. Le mulțumesc legendelor care au venit, le mulțumesc jucătorilor. Asta nu face decât să aducă oamenii și mai aproape.

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, să aducă mai mulți parteneri și să mărească paleta de activități. Este important că familiile vin cu copiii. Este important ca aceste generații să își dorească să fie dinamoviste. Copiii trebuie să afle istoria de la legende”, a declarat Andrei Nicolescu pentru FANATIK.

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Ce este Dinamo Fest și cum au reușit dinamoviștii să își apropie fanii înaintea meciurilor de acasă

Ce este Dinamo Fest, de fapt? Un eveniment gândit de departamentul de marketing al clubului dinamovist, un așa zis „fan festival” organizat de Dinamo București înainte de meciurile de acasă. Lansat în iulie 2026, Dinamo Fest a fost creat pentru ca experiența suporterului dinamovist să nu înceapă la fluierul de start, ci cu mai multe ore înainte de meci.

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La Dinamo Fest, fanii fotbalului au parte de mâncare, băuturi, muzică, concursuri, zone de socializare, activități ale sponsorilor, jocuri, activități pentru copii precum și întâlniri cu oficialii clubului dinamovist. Nu lipsesc nici sesiunile de autografe cu jucători și legende ale clubului.

În condițiile în care accesul în fan zone este gratuit, conceptul pare că a prins foarte repede, pentru că la prima ediție, înaintea meciului cu Universitatea Craiova, la Dinamo Fest au participat 1.500 de fani, printre care 400 de copii. Înainte de Dinamo – FCSB, Dinamo Fest 4.0 a fost deschis la ora 16:00, pe terenul de lângă Tribuna a II-a a Complexului Sportiv Arcul de Triumf. La fel ca și celelalte ediții, Dinamo Fest pare momentan un succes în rândul fanilor.

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