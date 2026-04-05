Nebunie la inaugurarea noului stadion al lui Inter Miami. Ce a făcut Messi în fața a 26.700 de oameni

Lionel Messi a avut nevoie de doar zece minute pentru a înscrie primul gol al echipei Inter Miami pe noul stadion al echipei, în fața unei tribune care îi poartă numele. Sărbătoarea campioanei din MLS a fost stricată însă de Austin FC, care a plecat cu un punct de la Miami, după un egal spectaculos, scor 2-2.

Messi a marcat un gol spectaculos cu capul

Messi nu a marcat primul gol pe Nu Stadium, numele arenei de 26.700 locuri. Această distincție i-a revenit fundașului echipei Austin, Guilherme Biro, care a dechis scorul în minutul 6. Argentinianul a ieșit la rampă în scurt timp, marcând cu capul la patru minute după golul lui Biro.

Cei de la Austin n-au fost impresionați de sărbătoarea lui Inter Miami. Au lovit de două ori bara și au cerut un penalty în prima repriză. Apoi, într-o scenă rar întâlnită, Messi a fost deposedat de minge la marginea careului advers, iar puțin peste 10 secunde mai târziu, Austin a trimis mingea în poarta echipei din Miami prin Jayden Nelson.

Luis Suarez și-a salvat echipa de eșec

Eșecul a fost evitat de o altă vedetă sud-americană. Cu nouă minute înainte de final și la doar câteva minute după ce Mascherano îl introdusese în teren,

Messi a fost aproape să ofere un final perfect fanilor, dar una dintre loviturile sale libere caracteristice a lovit bara în ultimele minute. S-a terminat 2-2, iar Inter Miami (3-1-2) este neînvinsă în ultimele cinci meciuri din MLS.

Meciul de sâmbătă a fost primul pe teren propriu al echipei Inter Miami de la câștigarea Cupei MLS din sezonul trecut și primul disputat vreodată în orașul care îi dă numele, după ce timp de peste șase ani casa celor de la Inter a fost la Fort Lauderdale.

Pentru David Beckham, coproprietarul echipei din Miami, așteptarea a durat și mai mult. În 2013, Beckham a ales Miami ca sediu pentru echipa sa, ca parte a acordului care l-a adus în MLS la LA Galaxy cu șase ani mai devreme. Liga a oficializat acest lucru în 2014, când el și-a exercitat în mod oficial opțiunea pentru o franciză de expansiune.

Visul lui David Beckham s-a împlinit

„Când am venit în America și în MLS acum 20 de ani, visul meu era să câștig campionate, să contribui la promovarea fotbalului pe care îl iubesc atât de mult și să-mi construiesc propria echipă”, a declarat Beckham înaintea meciului de sâmbătă.

„Acum treisprezece ani, am anunțat că Miami este alegerea mea. Nu aveam un nume. Nu aveam fani. Nu aveam stadion. Astăzi, mă aflu în noul nostru cămin. Suntem campioni ai MLS. Avem cel mai bun jucător din istoria fotbalului care joacă la Miami. Visele chiar pot deveni realitate”, a mai spus britanicul.

MLS a oferit echipei Inter Miami mai multe meciuri în deplasare la începutul sezonului, pentru a câștiga timp ca să se apropie de finalizarea construcției. Echipa se va întoarce la noul său stadion peste o săptămână, pentru a înfrunta New York Red Bulls.